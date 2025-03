Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, en veel racefans kunnen niet wachten om Max Verstappen en consorten weer op de baan te zien. Racefans moeten wel in de portemonnee tasten als ze niks van de actie willen missen. Zweedse en Deense kijkers betalen gemiddeld het meest voor een jaar lang Formule 1 streamen, maar hoe zit dat precies met Nederlandse fans?

VPN Nederland onderzocht hoeveel fans uit verschillende landen kwijt zijn als ze alle Formule 1-actie op de voet willen volgen. Uit het onderzoek bleek dat Zweden en Denemarken de duurste landen zijn om vanuit te streamen. Een Deen is gemiddeld rond de €60 per maand kwijt om de races live te kijken, terwijl een Zweed €53 per maand betaald. Op gepaste afstand volgt Cyprus, waar een fan gemiddeld €37,90 per maand kwijt is.

LEES OOK: Formule 1 exclusief bij Viaplay, NOS en Ziggo Sport verliezen uitzendrechten

Aan de andere kant van het spectrum staan Luxemburg en Zwitserland, waar autosportfans zelfs een aantal races gratis kunnen kijken. Ook in Albanië, Oostenrijk en Hongarije worden gratis uitzendingen aangeboden.

Nederland

Maar waar staat Nederland precies op het lijstje? Nederlandse racefans vallen in de middenmoot, en zijn gemiddeld volgens het onderzoek rond de €21,99 per maand kwijt om Max Verstappen te zien racen. Nederlanders betalen hiermee gemiddeld ongeveer hetzelfde als buurlanden Duitsland en België.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.