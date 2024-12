Maandag werd bekend dat streamingdienst Viaplay de ‘exclusieve’ uitzendrechten voor de Formule 1 heeft verworven. Het platform is al enige tijd de enige aanbieder van live verslaggeving, al konden Nederlandse fans tot nu toe nog terecht bij de NOS en Ziggo Sport voor samenvattingen. Vanaf 2025 lijkt daar verandering in te komen. Beide uitzendgerechtigden beschikten al over een aflopend contract.

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland. Dat betekende dat fans een abonnement bij de streamingdienst moesten nemen om de sport volledig te kunnen volgen. Bij de NOS en Ziggo Sport waren nog wel samenvattingen en praatprogramma’s te zien. Bovendien werd de Nederlandse Grand Prix steevast gratis uitgezonden op NPO1.

Exclusieve deal

Met de nieuwe, exclusieve deal van Viaplay lijkt daar nu een einde aan te komen. De Zweedse mediagigant versterkte zich al met Rob Kamphues, die overkomt van Ziggo Sport. De 64-jarige presentator gaat nieuwe programma’s maken op vrijdag, zondag en maandag. Daarnaast wordt hij betrokken bij zogeheten specials en is er sprake van de ontwikkeling van een theatershow.

In een persbericht over Kamphues lijkt Viaplay-topman Marco Zwaneveld te bevestigen dat het bedrijf ook de exclusieve uitzendrechten heeft veiliggesteld. “We hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan onze Formule 1-programmering”, aldus Zwaneveld. “In 2025 beginnen we aan een nieuw hoofdstuk waarin de Formule 1 exclusief te zien is op Viaplay. Met Amber Brantsen, Rob Kamphues en Anne-Greet Haars in huis kunnen we de Formule 1-liefhebbers op hun wenken bedienen.” Het is nog niet duidelijk wat de exclusieve deal betekent voor de toekomst van F1 TV in Nederland.

