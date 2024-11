In de kantlijn van de titelstrijd, met een Engelse uitdager, ging het dit seizoen ook meer dan eens over de verhouding tussen de Britse media en Max Verstappen. Hoe kijken verslaggevers uit het Verenigd Koninkrijk daar zelf tegenaan? Een voorproefje van het verhaal in onze kampioensspecial (nu in de winkel). “Anti-Max? Dat mensen dat denken, is oprecht jammer.”

Op naar Sky Sports. Dat wordt veelal genoemd als hét Britse medium dat richting Verstappen weinig objectief is. De bekende tv-commentator David Croft moet het daarbij vaak ontgelden, maar ook analisten als Damon Hill en Martin Brundle krijgen nogal eens het verwijt dat ze bepaald niet neutraal staan tegenover Verstappen en diens handelen. Pitreporter Ted Kravitz werd door Red Bull Racing zelfs eens tijdelijk tot ‘persona non grata’ verklaard.

In Las Vegas spreekt FORMULE1.nl met Sky Sports-verslaggever Craig Slater. De Brit neemt uitgebreid de tijd wat vragen te beantwoorden over zijn werkgever en collega’s. “De boodschapper krijgt al snel de schuld”, weet hij. “Maar bij ons in Groot-Brittannië is van anti-Verstappen gevoel écht geen sprake. Dat is onzin. En dat mensen dat soms denken, vind ik jammer. Doen wij dan bijvoorbeeld iets fout in onze berichtgeving? Die vraag kun je stellen. Maar het antwoord? Ik denk van niet. Want ik weet hoe we het allemaal benaderen. Kritisch, maar wel fair.”

Hij geeft een voorbeeld. “Ik ben natuurlijk ook geen expert, kan niet zomaar zeggen wat ‘fair racen’ is. Maar er zijn toch een of twee momenten geweest dit seizoen, zoals bocht 8 in Mexico, waarbij er kritiek mag zijn van een paar oud-coureurs die zich afvragen of een bepaalde manier van racen goed is. Mensen moeten hun mening kunnen hebben. En Max is niet iemand die bang is voor wat kritiek, hij reageert daar ook op een directe, Nederlandse manier op. Dat moet allemaal kunnen, lijkt mij.”

Het staat waardering niet in de weg, volgens Slater. Ook niet bij Sky Sports. “Iemand mag je bekritiseren, zolang er maar wel de mogelijkheid is tot een weerwoord. En luister: elk kritisch geluid dat er eventueel over hem is, staat sowieso op geen enkele manier de erkenning in de weg voor zijn in mijn ogen enorme talent, snelheid en waardigheid als coureur en mens.”

Waar zit het hem dan volgens Slater in dat er zoveel gedoe is over de Britse media en hun behandeling van Verstappen? Hij zucht eens diep, krabt zich op het achterhoofd. “Wat vast meespeelt: iemand slaagde er eindelijk in om het Formule 1-kampioenschap van spanning te voorzien. Dat is Lando Norris, daar is bij Britten enthousiasme over. Kan dat overkomen als partijdigheid? Misschien. Maar het is niet de insteek of intentie. Max is een geweldige vent en een prima coureur. Dat is wat Britten echt vinden.”

Wellicht geïnspireerd door de hele discussie besluit Slater dit raceweekend in Qatar vervolgens tot een bijzondere actie. In de paddock laat hij Verstappens kampioenslogo M4X in zijn haar scheren. Het onderstreept zijn woorden in het verhaal in FORMULE 1 Magazine.

Het hele verhaal, met daarin nog drie andere Britse journalisten (Ben Hunt, Jonathan McEvoy en Luke Smith) aan het woord, lees je onze kampioensspecial, nu verkrijgbaar in de winkel!

