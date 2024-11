De afgelopen weken was er veel te doen over de vermeende gekleurde berichtgeving in de Britse media. Max Verstappen vond dat hij vaak onterecht werd bekritiseerd door de Engelse pers. “Ik heb het verkeerde paspoort,” zei hij. Nu de Nederlander zijn vierde titel heeft gewonnen, kunnen de Britten niet meer om hem heen. In een opvallende poging Verstappen te steunen, heeft een Sky Sports-reporter een bijzonder kapsel laten aanmeten.

Journalist Craig Slater is met een nieuwe coupe naar Qatar afgereisd. Op sociale media circuleren vooral beelden van de achterkant van zijn hoofd. De kapper heeft namelijk het nieuwe logo van Max Verstappen – M4X – in zijn haar geschoren. Veel mensen speculeren dat hij waarschijnlijk een weddenschap heeft verloren. “Dit moet een weddenschap zijn geweest”, schrijven sceptici op Reddit. “Hij dacht waarschijnlijk dat Verstappen geen kampioen zou worden in Las Vegas.”

Max Verstappen is echter onder de indruk van het nieuwe kapsel van Slater. In een interview voorafgaand aan de GP van Qatar toonde de Brit trots zijn nieuwe coiffure. “Oh mijn god,” reageerde de Nederlander lachend. “Dat heb je echt heel goed gedaan. Dat is eigenlijk echt heel indrukwekkend. Ik bedoel, ik zou het zelf nooit doen, maar ik waardeer het wel. Goed gedaan!”

