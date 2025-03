Stefano Domenicali blijft nog eens vijf jaar aan als voorzitter en CEO van de Formule 1. Dat maakte eigenaar Liberty Media woensdag bekend. Tot en met 2029 staat hij aan het hoofd van de koningsklasse. Na een succesvolle carrière bij het team van Ferrari en autofabrikanten Audi en Lamborghini, volgde de Italiaan in 2021 de Ierse Chase Carey op als chef Formule 1.

De afgelopen jaren zat de Formule 1 behoorlijk in de lift. De groeiende populariteit van de sport en de grote vraag naar Grands Prix worden onder andere toegeschreven aan het leiderschap van Stefano Domenicali. In een officieel persbericht wordt hij geprezen om de rol die hij heeft gespeeld bij het succes van het bedrijf en de wereldwijde ontwikkeling van de sport. “De Formule 1 heeft een ongelooflijke groei doorgemaakt”, luidt het bericht. “De belangstelling en vraag naar races over de hele wereld is toegenomen. De groei en betrokkenheid van de fans blijft onverminderd sterk, net als het commerciële succes in alle sectoren, waaronder sponsoring, mediarechten en racepromotie.”

“We zijn verheugd om het contract met Stefano (Domenicali, red.) te vernieuwen en kijken uit naar zijn leiderschap voor de komende jaren”, reageerde Derek Chang, voorzitter en CEO van Liberty Media. “Hij is een uitstekende aanvoerder geweest van de onderneming. Hij heeft voortgebouwd op de succesvolle groei van de Formule 1 en deze versneld, op commercieel gebied maar ook wat betreft de betrokkenheid van fans. Namens Liberty Media zijn we dankbaar voor zijn partnerschap en optimisme.”

’Dienen het belang van de fans’

“Ik ben vereerd dat ik deze ongelooflijke sport mag blijven leiden”, voegde Stefano Domenicali eraan toe. “Ik hou al mijn hele leven van de Formule 1 en ik ben het team van Liberty Media dankbaar voor het vertrouwen. Samen met alle betrokkenen zullen we het belang van onze fans blijven dienen, want zij vormen het hart van alles wat we doen. Met hun passie, energie en adrenaline zijn zij de brandstof die mij elke dag weer motiveren.”

Voordat hij in de top van de Formule 1 kwam, begon Domenicali zijn carrière in de jaren ‘90 bij Ferrari. Tussen 2008 en 2013 was hij teambaas bij de Scuderia. Later werd hij voorzitter van New Business Initiatives bij Audi AG, alvorens hij in 2016 werd benoemd tot CEO van Automobili Lamborghini, eveneens een onderdeel van de Volkswagen Group.

