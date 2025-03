Er wordt dit seizoen een heel blik rookies opengetrokken in de Formule 1, maar op wie moeten we nu echt letten? Volgens Allard Kalff is dat Gabriel Bortoleto, al kan hij dit seizoen niet zijn talent etaleren zoals Liam Lawson of Kimi Antonelli.

Oscar Piastri werd zowel kampioen in de Formule 3 als de Formule 2 en wordt door velen gezien als een zeer groot talent in de koningsklasse van de autosport. Ook rookie Bortoleto heeft in de afgelopen jaren een gelijkwaardig CV opgebouwd voordat hij de overstap maakte naar de Formule 1. “Hij is net als Piastri uit het juiste hout gesneden, hij heeft alleen de pech dat hij in een Sauber zit”, zegt Kalff in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Iemand als Antonelli of Lawson, die ook nog als rookie wordt gezien, zitten in auto’s waarin ze veel beter hun talent kunnen etaleren.”

Ook los van de twee kampioenschappen is Kalff zeer te spreken over het Braziliaanse talent. “Als ik spreek met mensen die met hem werken, en die respecteer ik enorm, hoor ik van allemaal dat hij een waanzinnig talent is. Dan ga ik daar voorlopig in mee. Bovendien voorzie ik al twee jaar alle Formule 2-races van commentaar en zag daar ook dat hij ontzettend goed is.”

Op podiumplekken hoeven we gezien de prestaties van Stake F1 niet te rekenen bij de jonge aanwinst. Waar kunnen we hem dan op beoordelen? “Je moet hem eigenlijk afzetten tegen een Hülkenberg, dus laten we daar maar eens mee beginnen”, besluit Kalff.

