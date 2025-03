In aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2025 ontvangen alle teams prijzengeld op basis van hun prestaties in het voorgaande jaar. Zo zijn alle punten die in het kampioenschap worden verzameld niet alleen belangrijk voor de eindklassering, maar ook voor de bankrekening in het nieuwe seizoen. Zo blijkt Red Bull, dat vorig jaar terugzakte naar de derde plaats bij de constructeurs, de grootste verliezer.

Alvorens het nieuwe seizoen wordt ingeluid tijdens de GP van Australië, presenteert de Formule 1 het huishoudboekje van 2024. Het Duitse BILD kreeg inzage in de cijfers van de koningsklasse en onthulde welke teams er in het jubileumjaar op vooruitgaan — en welke juist niet. In totaal zou Formule 1-eigenaar Liberty Media een recordomzet van zo’n 3,411 miljard dollar hebben gegenereerd in 2024.

Daarvan wordt 1,266 miljard dollar uitgekeerd naar de deelnemende teams, al krijgt niet iedere renstal hetzelfde bedrag op de rekening gestort. De Formule 1 verdeelt het prijzengeld op basis van de eindklassering van het voorgaande jaar. Daarmee is constructeurskampioen McLaren de grote winnaar, terwijl voormalig titelhouder Red Bull er flink op achteruitgaat. In totaal krijgen zes teams meer budget dan vorig jaar, terwijl drie teams het met minder geld moeten doen, aldus BILD.

Winnaars en verliezers

Als winnaar van de constructeurstitel kreeg McLaren liefst 51 miljoen dollar meer dan vorig jaar. Het totaalbedrag steeg van 117 miljoen dollar in 2024 naar 168 miljoen dollar in het huidige Formule 1-seizoen. Ferrari is er ook op vooruit gegaan; de Scuderia kreeg 34 miljoen dollar meer toegewezen en is dankzij de omstreden historiebonus koploper in de Formule 1. In totaal krijgen de Italianen 242 miljoen dollar. Ook Haas, Alpine, Aston Martin en Racing Bulls gaan erop vooruit.

Bij Red Bull draait men het meeste verlies. Mede dankzij het teleurstellende seizoen van Sergio Pérez zakte het team vorig jaar terug naar de derde plaats. Dit betekent een verlies van ongeveer 32 miljoen dollar. Waar de Oostenrijkse renstal in 2024 nog 184 miljoen dollar kreeg, moet het team het nu dus met ‘slechts’ 152 miljoen dollar doen. Ook Mercedes en Williams gingen erop achteruit ten opzichte van het voorgaande seizoen.

