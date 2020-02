2019 was een rampjaar voor Williams, maar 2020 is vooralsnog veel beter begonnen voor het team uit Grove. Het denkt het gat naar de rest van het veld te kunnen dichten. Al is dat nog niet genoeg. “We willen echt racen.”

“Ik heb een lach op mijn gezicht”, antwoordt adjunct-teambaas Claire Williams, inderdaad met een lach, op de vraag of ze zich beter voelt dan een jaar geleden. Toen kwam Williams naar Barcelona met een auto die niet af was, onderdelen die niet pasten (of zelfs niet legaal waren) en kon het pas op de derde testdag de baan op. Afgelopen woensdag was Williams’ George Russell de eerste coureur op circuit.

“Na al het drama van vorig jaar, was het fijn om de auto woensdagochtend als eerste naar buiten te zien rijden. Er is heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen”, prijst Williams haar manschappen in gesprek met onder meer FORMULE 1. Ze weet: “Je wint alsnog geen prijzen voor als eerste het circuit op gaan, maar het is wel een mijlpaal op ons pad naar herstel.”

Bezem erdoor

Met ‘herstel’ doelt Williams zowel op sportieve revanche als eerherstel. 2019 – waarin Williams onderaan in het WK finishte, met slechts één punt – was ultiem pijnlijk voor het trotse team.

Williams greep in. Er rolden koppen, werd versterking aangetrokken én de bezem ging door de organisatie, die van top-tot-teen is doorgelicht. “We hebben alles onderzocht, van hoe we de auto ontwerpen tot hoe we ‘m bouwen. We hebben niks achterwege gelaten en de nodige veranderingen gemaakt”, geeft Claire Williams in de aanloop naar seizoen 2020 te verstaan.

Niet alleen aanhaken

Nog altijd zal Williams de topteams en ook de subtop niet bedreigen. Maar aanhaken bij de rest, waar het vorig jaar eenzaam en alleen achteraan bungelde, dat moet mogelijk zijn, verwacht Williams. “Het is te vroeg om echt te zien waar iedereen staat, want we werken allemaal onze eigen testprogramma’s af. We hebben echter zeker het gevoel een stap vooruit te hebben gezet, al is er nog veel werk te doen.”

Pas in Melbourne, zo bezigt ze dit bekende cliché, zal Williams weten waar het echt staat. Over het doel voor 2020 – een bewust realistisch doel – is Claire Williams echter duidelijk. Het gat dichten alleen is niet genoeg. “We willen echt racen. Daarom zitten we in de Formule 1. Daarom bestaat Williams.”

“Vorig jaar raceten we niet. Robert Kubica en George (de coureurs van toen, red.) raceten alleen tegen elkaar. We willen nu bij elke Grand Prix in de kwalificatie vechten voor een plek in Q2. Dat is in mijn ogen realistisch. En in de race willen we vechten om plekken die ons weer trots maken. We willen dat George en Nicholas (Latifi, Russells nieuwe teamgenoot, red.) mee knokken in de middenmoot.”