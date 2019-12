Williams onder de indruk van Russell: ‘Een beetje zoals Mansell’

Claire Williams, adjunct-teambaas van Williams, is onder de indruk van George Russell, die ‘een beetje net als Nigel Mansell’ het meeste uit de auto kan halen. Williams is daarnaast onder de indruk van de kennis van Russell over de auto en de informatie die hij aan de engineers geeft.

George Russell kwam als Formule 2-kampioen van 2018 bij Williams terecht. In zijn debuutjaar kon de 21-jarige Brit echter niet veel laten zien vanwege het gebrek aan snelheid in de auto. Desondanks was zijn snelheid wel duidelijk in de kwalificatie, waarin hij zijn teamgenoot Robert Kubica het hele seizoen te snel af was. Claire Williams is dan ook zeer te spreken over de prestaties van Russell.

”Ik ben onder de indruk van George”, zegt Williams tegen Motorsport.com. ”Alleen als je in dit team zit weet je hoe moeilijk het is geweest. George wist waar hij aan begon, want we hadden hem gewaarschuwd over hoe het zou zijn. Vanaf het begin af aan heeft hij zich voorbeeldig gedragen, want het is heel lastig geweest voor hem. Het was moeilijk voor hem om zijn collega’s van de Formule 2 in betere auto’s te zien rijden dan hij”, verwijst ze naar Lando Norris en Alexander Albon.

‘Indrukwekkende rondes’

”Mensen besteden misschien geen aandacht aan hem tijdens de kwalificatie omdat hij in de Williams rijdt en achteraan staat, maar als hij in de auto stapt komt het team samen bij de beeldschermen. Ze genieten dan van hem. Hij is een beetje zoals Nigel Mansell. Hij haalt het meeste uit de auto en hoewel het dan misschien een seconde van de tijd zit om naar Q2 te gaan, rijdt hij alsnog indrukwekkende rondes”, aldus Williams.

De adjunct-teambaas van Williams benadrukt dat de prestaties van Russell niet beperkt blijven tot op de baan. ”Het is indrukwekkend hoe goed hij de auto begrijpt en de engineers van nuttige informatie kan voorzien voor de ontwikkeling van de auto. Iedereen houdt van George voor de persoonlijkheid die hij is”, sluit Williams af.

