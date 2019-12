Kubica sluit nieuwe terugkeer niet uit: ‘Je weet het nooit’

Robert Kubica sluit een nieuwe terugkeer in de Formule 1 niet uit. De Pool zegt dat de kans groot is dat hij zijn laatste race in de koningsklasse van de autosport heeft gereden, maar wil een nieuwe terugkeer niet uitsluiten.

Kubica kondigde bij de Grand Prix van Singapore aan dat hij aan het einde van dit seizoen afscheid zou nemen van Williams. De 35-jarige Pool keerde dit seizoen terug in de Formule 1 na een lange afwezigheid vanwege blessures die hij opliep tijdens een rallycrash in 2011. Voor Kubica was de Grand Prix van Abu Dhabi voorlopig zijn laatste Formule 1-race, maar hij sluit een nieuwe terugkeer niet uit.

”Je weet het nooit”, zegt Kubica tegen Racefans.net. ”Realistisch gezien is er een grote kans dat dit mijn laatste race is geweest. Maar je weet het nooit in het leven. Als ik in de toekomst niet in de paddock blijf dan is er een kleine kans, maar als ik wel in de paddock blijf rondlopen dan kan er van alles gebeuren”, aldus de Pool.

Lees ook: Kubica heeft geen spijt van terugkeer: ‘Ik wist dat het niet makkelijk zou worden’

‘Volledig het tegenovergestelde’

Kubica wil hoe dan ook blijven racen. ”De afgelopen tien jaar heb ik geleerd dat niet je niet noodzakelijk alles onder controle hebt in je leven. In het verleden had ik een contract om nog drie jaar door te gaan met racen en toen belandde ik in het ziekenhuis en was ik bijna dood geweest. Hopelijk zal het dit keer anders zijn, volledig het tegenovergestelde. Ik heb nog geen zitje voor volgend jaar, maar wie weet. Dingen kunnen snel veranderen en ik wil graag blijven racen”, aldus de Pool.

Kubica nam recentelijk deel aan een DTM-test met BMW in Jerez. De 35-jarige Pool gaf al eerder aan dat hij een overstap naar de Duitse toerwagenklasse overwoog in combinatie met een test- en reserverol bij een Formule 1-team. Daarbij werden Haas en Racing Point genoemd als mogelijke teams, maar daar is nog niets over naar buiten gebracht.

Lees ook: Kubica neemt met BMW deel aan DTM-test in Jerez