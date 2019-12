Kubica heeft geen spijt van terugkeer: ‘Ik wist dat het niet makkelijk zou worden’

Robert Kubica zegt dat hij geen spijt heeft van zijn terugkeer in de Formule 1, ondanks dat het teleurstellende seizoen met Williams. De Pool wist dat het niet makkelijk zou worden, maar hij is vooral trots op zijn terugkeer.

Williams pakte dit seizoen slechts één punt met dank aan Kubica, maar de Pool werd in alle kwalificaties verslagen door zijn teamgenoot George Russell. Desondanks is Kubica blij dat hij met zijn rentree heeft bewezen dat hij nog in staat was om in de Formule 1 te rijden, ondanks de zware blessures die hij opliep bij een rallycrash in 2011.

”Ik heb er geen spijt van gehad, niemand heeft mij gedwongen toen ik dit besloot”, zegt Kubica tegen Racefans.net. ”Ik heb vorig jaar al tijd doorgebracht met het team en ik wist dat het niet makkelijk zou worden. Natuurlijk hadden we meer problemen dan vorig jaar, jammer genoeg met name aan het begin van het seizoen. Daar hebben we een lange tijd de prijs voor betaald, langer dan men denkt”, aldus Kubica.

Lees ook: Russell: ‘Ik moet sterker worden in de openingsronde’

‘Dat is de Formule 1’

”Het was mijn doel om terug te keren in de hoogste raceklasse waarin ik kon racen”, vervolgt de Pool. ”Vanuit een menselijk standpunt is dit een geweldige prestatie geweest. Natuurlijk is dit seizoen als coureur lastig geweest. Maar ik nam dit besluit vanwege mijn passie om mijn doel te behalen. De uitkomst is natuurlijk niet zoals iedereen had gehoopt. Maar dat is het leven, dat is autosport, dat is de Formule 1. Dat is waarom de Formule 1 zo spannend en lastig is”, aldus Kubica.

Kubica neemt deze week deel aan een DTM-test met BMW in Jerez. De 35-jarige Pool gaf al eerder aan dat hij een overstap naar de Duitse toerwagenklasse overwoog in combinatie met een test- en reserverol bij een Formule 1-team. Daarbij werden Haas en Racing Point genoemd als mogelijke teams, maar daar is nog niets over naar buiten gebracht.

Lees ook: Kubica neemt met BMW deel aan DTM-test in Jerez