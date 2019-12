Voormalig Red Bull-talent Dan Ticktum wordt Williams-junior

Dan Ticktum wordt ontwikkelingsrijder bij het team van Williams. Dat heeft de renstal uit Grove bekendgemaakt. De voormalig Red Bull-junior is zo wederom aan een Formule 1-team verbonden.

Ticktum werd in juni van dit jaar door Red Bull aan de kant gezet. In Williams heeft hij nu dus een nieuw Formule 1-team gevonden dat zich om zijn carrière bekommert. Hij wordt daar, zoals het heet, development driver.

De twintigjarige Ticktum zal Williams in die rol op de fabriek (in de simulator) en op circuit bijstaan. De Brit zal sowieso tijdens veel Grand Prix-weekends aanwezig zijn, aangezien hij in 2020 voor DAMS in de Formule 2 racet.

‘Een eer’

“Het is een eer om me aan te sluiten bij de Williams Driver Academy, zeker gezien Williams’ ongelofelijke historie in de Formule 1”, zegt Ticktum. “In de simulator en met het team werken, zal van onschatbare waarde zijn voor mijn ontwikkeling”, denkt hij.

Namens het team dat haar achternaam draagt, laat adjunct-teambaas Claire Williams weten erg blij te zijn met Ticktums komst. Dit ook omdat Williams zo ‘weer een veelbelovend Brits talent’ in het opleidingsprogramma heeft.

“Dan heeft bovendien wel laten zien wat hij kan, met zeges in de Formule 3-race in Macau in 2017 en 2018. Zijn technische kennis zal verder van grote waarde voor het team zijn”, verwacht Williams.

. @DanTicktum 🗣️ “It is a privilege to be joining the Williams Racing Driver Academy, especially given Williams’ incredible heritage in our sport.”

Hear from the newest member of the ROKiT Williams Racing family 📽️ pic.twitter.com/ukK0MBe8SQ

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) December 17, 2019