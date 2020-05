Hamilton keek veel in de spiegel tijdens lockdown: ‘Heb aan stoppen gedacht’

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat bekend als een denker, tegen het filosofische en bijna zweverige aan toe. En de Brit is ook nooit bang om zijn gevoelens uit te spreken. Tijdens een interview in het kader van Mental Awareness Week gaf hij toe dat de coronacrisis zijn weerslag heeft gehad op zijn gemoed.

Ok, de Brit heeft het niet zwaar gehad tijdens deze weken van quarantaine. Volgens hardnekkige geruchten brengt hij de lockdown door in een surfoord in Bali. Waar menig coureur zich op Twitch laat zien met simracen of andere games, heeft Hamilton de tijd genomen om eens goed in de spiegel te kijken, in figuurlijke zin dan.

“Ik heb van deze periode gebruik gemaakt om tijd voor mezelf te nemen. Om er voor te zorgen dat ik mezelf waardeer. Wees blij als iets goed, accepteren als iets verkeerd gat. Het komt allemaal in orde”, vertelt hij in een Mercedes-video.

En zelfs op Bali of welk tropisch oord waar Hamilton dan ook verbleef, drongen de coronatwijfels weleens door. “Ik heb ook dagen gehad waarop ik me suf voelde en niet gemotiveerd was. Dan dacht ik: ‘Jezus, waar ben ik mee bezig. Wat nu? Misschien is het beter om gewoon te stoppen met racen.’ Dat soort vragen spookten de afgelopen weken door mijn hoofd.”

Maar reken er niet op dat we Hamilton dit of volgend jaar niet terug zullen zien. “Even later kwam het besef, ik doe dit echt heel graag. Waarom zou ik niet willen doorgaan?” Hij is in ieder geval bereid om alles opzij te zetten om die felbegeerde zevende titel te veroveren, daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Michael Schumacher. “Als we nu niet gebruik maken van deze periode om beter te worden en te groeien, wat zijn we dan aan het doen? We zullen het nooit cadeau krijgen.”