Hamilton: ‘Hoe kunnen we in Oostenrijk aankomen alsof we al 8 races hebben gereden?’

Lewis Hamilton wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de late seizoenstart in Oostenrijk. Volgens de wereldkampioen zullen de coureurs “ontzettend roestig” zijn wanneer ze begin juli opnieuw in een F1-auto kruipen. Hamilton wil daarom alle middelen gebruiken om klaar te zijn als er weer geracet wordt. “Ik zal waarschijnlijk zelfs zelf in een simulator stappen, iets waar ik niet zo van hou.”

Als alles goed loopt, begint het seizoen op 5 juli in Oostenrijk. Zo’n vier maanden later dan gepland, en bijna vijf maanden sinds de coureurs voor het laatst met een F1-bolide reden. “We gaan waarschijnlijk vrijdag in de auto stappen voor de eerste vrije training en allemaal ontzettend roestig rijden!”, voorspelt Hamilton op de sociale kanalen van Mercedes. “Het zal dus heel interessant zijn om te zien hoe we van start gaan.”

Hamilton is druk in de weer om zo goed mogelijk voorbereid naar Spielberg te reizen. “Ik heb al getelefoneerd met Bono en James (Peter Bonnington en James Vowles, red.) om een plan van aanpak te bespreken.“

“Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we alle mogelijke voorbereidingen hebben getroffen als we in Oostenrijk aankomen,” gaat Hamilton verder, “racesimulaties bijvoorbeeld. Ik zal waarschijnlijk zelfs zelf in een simulator stappen, iets waar ik niet zo van hou.”

Hamilton hoopt dat het team op het Alpencircuit kan functioneren alsof het seizoen al enkele maanden bezig is. “We moeten ervoor zorgen dat we meteen goed van start gaan. Het moet lijken alsof we geen enkele race hebben overgeslagen.“

Dat is de kracht die de wereldkampioen met zijn team wil uitstralen. “Hoe kunnen we in Oostenrijk aankomen alsof we al acht races hebben gereden? Dat wordt de echte uitdaging. Ik weet niet of het mogelijk is, maar het is alleszins doel.“

