‘Coureurs zullen roestig zijn’: Horner voorspelt incidentrijke herstart

De langdurige Formule 1-onderbreking zal voor een incidentrijke herstart zorgen in juli. Dat stelt Christian Horner. Volgens de Red Bull-teambaas zullen coureurs na bijna 5 maanden zonder F1 ‘roestig’ zijn zodra ze weer op het circuit mogen. “Dit is waarschijnlijk het langste dat de coureurs niet gereden hebben.”

Op 28 februari maakten de coureurs tijdens de zesde dag van de wintertesten voor het laatst meters in een F1-bolide. Wanneer de coureurs op 3 juli opnieuw de baan op gaan voor de eerste vrije training, zal het 126 dagen geleden zijn dat ze in een echte Formule 1-auto hebben gezeten. Het gros van de coureurs is natuurlijk druk bezig met simracen deze periode, maar dat komt niet in de buurt van het echte werk.

Lees ook: Kvyat: ‘Vond promotie Albon naar Red Bull wel een beetje vreemd’

Net door die lange onderbreking verwacht Christian Horner een incidentrijke herstart. “Dit is waarschijnlijk het langste dat de coureurs niet gereden hebben”, vertelt Horner aan The Guardian. “Dat kan gezond zijn op een bepaalde manier, maar als we in juli opnieuw beginnen, zullen de coureurs allemaal ontzettend roestig zijn. Er zullen incidenten zijn”, voorspelt de Red Bull-teambaas.

“Het begint de kriebelen om opnieuw te beginnen. Het innerlijke competitiebeest wil opnieuw racen”, gaat Horner verder. “Het is onnatuurlijk voor coureurs en teamleden om met de vingers te zitten draaien terwijl we normaal gesproken zouden racen.” Maar net daardoor beseft iedereen hoeveel hij of zij van de sport houdt, zegt de teambaas. “Als je iets lang niet kan ervaren, besef je je hoeveel je ervan houdt en hoeveel je het mist.”

Lees ook: Doornbos: ‘In de taxi terug bleek het stuurtje dat ik had gekregen mijn afscheidscadeau te zijn’