Kvyat: ‘Vond promotie Albon naar Red Bull wel een beetje vreemd’

Daniil Kvyat vond het aanvankelijk wel een beetje vreemd dat Red Bull niet hem, maar zijn veel minder ervaren teamgenoot Alexander Albon vorig jaar van Toro Rosso naar Red Bull haalde. “Ik was zeker niet happy.”

“Ik kan niet zeggen dat ik de beslissing volledig begreep en het er volledig mee eens was”, vertelt Kvyat in de Beyond the Grid-podcast van de Formule 1, verwijzend naar Red Bulls beslissing van afgelopen zomer om Albon de tegenvallende Pierre Gasly te laten vervangen.

“Ik had een beetje iets van: dit klinkt niet helemaal juist”, zegt Kvyat. Op het moment van Albons promotie, stond hij vijftiende in het WK met zestien punten, terwijl Kvyat negende stond met 27 punten en twee races eerder nog een podiumplek had gepakt in Duitsland. Kvyat is daarnaast veel meer ervaren.

“Als je ernaar kijkt, klopt het echter wel”, vervolgt Kvyat. “Ik had namelijk al bij Red Bull gezeten”, doelt hij op zijn periode bij dat team in 2015 en begin 2016. “Daarnaast heeft Red Bull altijd nieuw bloed nodig. Ze promoveren altijd jonge coureurs, dat is wat ze doen.”

“Na een paar dagen accepteerde ik het dus, was het klaar voor me”, benadrukt Kvyat, die overigens denkt dat Albon ‘absoluut veel potentieel heeft’. “Hij maakte vorig jaar pas zijn debuut, dus zal deze wereld steeds beter leren kennen en heeft ruimte om te groeien en beter te worden.”

