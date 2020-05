Kvyat: ‘Zonder F1-herkansing was ik waarschijnlijk gestopt met racen’

Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat heeft op het punt gestaan helemaal met racen te stoppen toen het erop leek dat een Formule 1-comeback niet tot de mogelijkheden behoorde. Maar toen volgde een belletje van een oude bekende: Red Bulls Helmut Marko.

Kvyat maakte sinds zijn tienerjaren deel uit van Red Bulls talentenprogramma en debuteerde in 2014 voor juniorteam Toro Rosso in de Formule 1. In 2015 volgde promotie naar het grote Red Bull, maar na iets meer dan een seizoen werd hij teruggezet naar Toro Rosso. Het lukte de Rus niet zich daar te herpakken, en eind 2017 werd hij uit het Red Bull-programma gezet.

Kvyat ging daarna als ontwikkelingscoureur bij Ferrari aan de slag. Het was een soort break voor hem: “Dat was heel belangrijk en goed voor me”, vertelt hij in de officiële Formule 1-podcast Beyond the Grid.

Emotionele Ferrari-test

Het werk bij Ferrari beviel hem, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus na een handvol maanden wilde Kvyat ‘heel graag’ weer racen. Een gevoel dat samenviel met een bijzonder moment: “Ik had dat jaar één keer de kans echt op circuit te testen, op Fiorano. Dat was heel emotioneel voor me. Om te beginnen omdat het een Ferrari was, en dan ook nog eens op Fiorano. Dat was heel cool.”

“Ik had bovendien zes maanden niet in een raceauto gereden, dus ik genoot er heel erg van. Dat was ook de dag waarop ik voor mezelf helder had dat ik ten koste van alles wilde terugkeren in de Formule 1.”

F1 of stoppen

Kvyat had wel wat gesprekken lopen met teams uit andere raceklassen en had natuurlijk nagedacht over racen in een andere tak van autosport. “Maar eigenlijk werd ik daar niet heel enthousiast van.” Sterker nog: “Ik wilde echt alleen maar terug naar de Formule 1. Ik dacht er zelfs aan helemaal te stoppen met racen als er geen Formule 1-comeback zou volgen.”

Dus pakte Kvyat de telefoon op, om teams te bellen. “Ik zei: ‘als je ooit een coureur nodig hebt, denk dan alsjeblieft aan me’.”

Belletje van Marko

De kans op een belletje terug was klein, erkent Kvyat. Maar uitgerekend Helmut Marko, de Red Bull-talentscout die hem al zijn kansen had gegeven, maar ook had afgeschreven, belde hem op toen duidelijk werd dat Daniel Ricciardo Red Bull zou verlaten en Toro Rosso’s Pierre Gasly naar dat team zou gaan. Er volgde een ‘goed gesprek’; in september werd Kvyats Toro Rosso-terugkeer voor 2019 aangekondigd.

Had Kvyat ooit verwacht terug te keren in het Red Bull-programma? “Nee, no way“, lacht hij. “We waren op een nette manier uit elkaar gegaan, maar ik had niet gedacht dat een terugkeer erin zat.” Kvyat scoorde in 2019 37 punten voor Toro Rosso, inclusief een podiumplek in Duitsland. In 2020 komt hij uit voor Toro Rosso-opvolger Alpha Tauri.

