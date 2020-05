Doornbos: ‘In de taxi terug bleek het stuurtje dat ik had gekregen mijn afscheidscadeau te zijn’

Robert Doornbos reed eind 2006 drie Grands Prix voor Red Bull en hoopte voor 2007 op meer, maar tijdens een wat ongemakkelijk taxiritje met teamgenoot David Coulthard door São Paulo drong pas tot hem door dat hij zijn afscheid inmiddels achter de rug had.

Na de seizoensfinale in Brazilië zat de Nederlander samen met de Schot op de achterbank van een taxi in São Paulo, zo vertelt Doornbos in de Paddockpraat Special-podcast van FORMULE 1. Doornbos had net een bijzonder cadeau van Red Bull gekregen. “Een stuurtje. Een prachtig cadeau. Het staat op m’n kantoor. Na de race zei teambaas Christian Horner: ‘Alsjeblieft, dat is voor jou’.”

“Ik zat in de taxi terug met David, en zat met dat stuurtje te spelen. Dus ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan en zegt: ‘wat heb jij daar nou?’ Dus ik zeg: ‘ja, ik heb net een stuurtje van het team cadeau gehad. Heb jij niks gekregen?’ Eigenlijk op dat moment viel er een hele ongemakkelijke stilte, en toen besefte ik me pas dat dat mijn afscheidscadeau was in de Formule 1! Coulthard had het niet gekregen, maar was wel zeker van zijn stoel”, lacht Doornbos erom.

Het stoeltje naast Coulthard waarop Doornbos had gehoopt, ging naar Mark Webber. Volgens Doornbos deden hij en de Australiër qua rondetijden niet voor elkaar onder. “Vanuit het team werd toen wel de vraag gesteld: wat kun je meenemen?” Aardig wat, in Webbers geval. “Zijn manager Flavio Briatore zorgde ervoor dat Red Bull Renault-motoren kreeg in plaats van Ferrari-motoren. Dat is een waarde van misschien wel twintig, dertig miljoen dollar per jaar.”

“Toen ze vroegen wat ik kon meenemen, ben ik nog een paar mensen ondersteboven gaan schudden”, grapt Doornbos. “Toen was het vrij snel klaar.” Gelukkig hield Red Bull hem wel aan als testrijder en gaf hem een kans in de Amerikaanse Indycars. “Daar ben ik ze nog dankbaar voor, want dat was eigenlijk een heel mooi avontuur.”

