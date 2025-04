Met verslaggever André Venema blikken we in deze Paddockpraat Update terug op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Oscar Piastri won onder de kunstlichten van het Jeddah Corniche Circuit zijn derde race van het seizoen en werpt zich op als de grote titeluitdager van Max Verstappen. Laatstgenoemde had mogelijk ook op de bovenste trede van het podium kunnen staan, ware het niet dat hij een tijdstraf kreeg. Een tweede plaats is allicht beter dan de vierde plek van Lando Norris, die in Jeddah slechts als vierde over de streep kwam na een mislukte kwalificatie. Bezwijkt hij onder de druk? Dit en meer in deze Paddockpraat Update vanuit Jeddah!

Of bekijk de video hier:



