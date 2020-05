Hoe Doornbos de zaak met Muermans schikte met verkoop dildo’s

In de nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 Magazine vertelt Robert Doornbos over hoe hij de langlopende rechtszaak met sponsor Harry Muermans schikte met geld dat hij verdiende met de verkoop van dildo’s. Sorry?

Eerst kort de achtergrond: Muermans’ naam is jarenlang te zien op Doornbos’ bolides. Tot Muermans in 2008-2009 te midden van de kredietcrisis financieel in de knel komt te zitten. Hij klopt bij Doornbos aan, wil miljoenen (terug) hebben. Het was immers geen sponsoring, stelt Muermans, het ging om leningen. Volgens Doornbos was het wel degelijk sponsoring, al stond op papier dat het leningen waren.

“Achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zeggen: had je maar een briefje in de kluis gelegd met hoe het echt was”, erkent Doornbos in de Paddockpraat Special. “Heel veel mensen wisten hoe het echt was, maar dat telt niet in de rechtbank. Het ging puur om die leningen. Die zijn natuurlijk onder valse voorwendselen onder je neus geschoven, twee voor twaalf, net voor je ergens moest instappen.”

De zaak sleept zich voort, duurt bijna tien jaar. Niet gek, er staat een flink bedrag op het spel: “De grootste privéclaim ooit aan iemand toegewezen. Tien miljoen privé kreeg ik om m’n oren. Terwijl ik op alle niveau’s had gewonnen, maar ineens kwam de hoge raad, een meerkamerige rechtbank uit Limburg heel toevallig”, zo doelt Doornbos op Muermans’ thuis, “en die draaide dat 180 graden om.”

Sexy start-up

Nu was het Doornbos die geen kant op kon. En het koste hem zijn coureurscarrière. Maar hoe zit het nou met die dildo’s? Nou, Doornbos was toen zijn autosportloopbaan afliep, begonnen met investeren in start-ups. “En ja, sex sells“, lacht hij. Dus toen op een dag een man langskwam met een idee voor hightech seksspeeltjes, hapte Doornbos toe (excuus voor de woordkeuze).

Het bedrijf wordt een enorm succes. “Ze spreken in de start-up-wereld wel eens van de eenhoorn, de unicorn: het begint met een velletje papier en is een heel groot succes. Nou, dit was een unicorn met een hele stijve hoorn.” Het geld dat de aandelenverkoop oplevert, helpt Doornbos ‘om die schikking te betalen met onze vriendelijke vriend’ die Doornbos uiteindelijk met Muermans treft.

Doornbos is er blij om. “What goes around, comes around. Ik heb mezelf af kunnen kopen en alles is kwijtgescholden en heb een prachtig leven. Hij zit volgens mij in de gevangenis en heeft niks.” Doornbos investeert trouwens nog steeds en heeft ook met andere start-ups succes geboekt. “Datumprikker.nl, bijvoorbeeld, maar dat is niet echt een ijsbreker als je ergens binnenkomt”, lacht hij.

Luister hier de hele Paddockpraat Special met Doornbos over ‘de zaak Muermans’, zijn tijd naast Christijan Albers bij Minardi, racen voor Red Bull en in Amerika.

