Een consortium onder leiding van voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft de Ierse rugbyclub London Irish uit financiële moeilijkheden gehaald. In 2023 werden ‘The Exiles’ door de Engelse rugbybond uit de Premiership gezet vanwege onbetaalde lonen.

London Irish, met een schuld van ongeveer dertig miljoen pond, werd kort nadat het uit de hoogste rugbycompetitie van Ierland was gezet ook nog eens onder curatele gesteld door eigenaar Mick Crossan. De deadline voor het voldoen van de achterstallige betalingen of het afronden van een overname werd niet gehaald, waardoor de rugbyclub momenteel aan geen enkele competitie mag deelnemen.

Eddie Jordan, oprichter en voormalig eigenaar van het Jordan Grand Prix F1-team, sprong in de bres. Als zakenman richtte hij het jaar daarop consortium Jordan Associates op om de club over te nemen.

Het consortium is een samenwerkingsverband met Strangford Ellis Ltd, een investeringsvehikel dat wordt beheerd door Jordan Associates. Dit vehikel heeft de belangrijkste bezittingen van London Irish gekocht, zoals het intellectuele eigendom, het merk en de rechten van de club. De Hazelwood-trainingsbasis is echter niet inbegrepen in de deal.

Jordan Associates hoopt met de overname het commerciële potentieel van de rugbyclub te benutten en succes op de lange termijn te behalen. “Het primaire doel van de nieuwe eigenaar is om London Irish terug te brengen naar de top van het internationale professionele clubrugby, met als doel een snelle terugkeer naar de topcompetitie”, luidt een verklaring van Strangford Ellis.

“Het Jordan Associates-team zal nu zijn aandacht richten op het onderhandelen over een volledige en duurzame terugkeer voor London Irish naar competitief rugby, hand in hand met de supportersbasis van London Irish”, wordt er verder gemeld.

De wortels van de club gaan terug tot de negentiende eeuw. In die tijd won London Irish twee keer het kampioenschap op het tweede niveau. Twintig jaar speelde de rugbyclub op het terrein van voetbalclub Reading, voordat het in 2020 verhuisde naar het Gtech Stadium van Brentford in West-Londen. Hoewel de nieuwe eigenaren geen nieuw stadion hebben benoemd, bevestigden zij wel dat de speelbasis van de club in West-Londen zal blijven.

Kyle, Eddie’s jongste zoon, is senior partner in het consortium en belooft dat de investeerder niet alleen financiële steun zal brengen. “Ook een diepe passie voor rugby en een toewijding aan de gemeenschap”, zegt hij.

