De Formule 1-wereld werd donderdag opgeschrikt door het overlijden van voormalig teameigenaar Eddie Jordan. De Ier vocht al enige tijd tegen prostaatkanker. In het bijzijn van zijn dierbaren overleed hij op 76-jarige leeftijd in Kaapstad, Zuid-Afrika. In zijn rol als teambaas en later als verslaggever en analist heeft de excentrieke Jordan een onuitwisbare indruk achtergelaten op de autosport. Met deze fotoserie presenteren we het kleurrijke Formule 1-bestaan van Eddie Jordan.

In 1991 riep Eddie Jordan het gelijknamige Jordan Grand Prix in het leven en waagde hij zich voor het eerst aan de Formule 1. Gedurende de jaren negentig kon de Ierse renstal regelmatig wedijveren met de gevestigde orde, te weten McLaren, Williams en Ferrari (Getty Images)

Op het circuit van Spa-Francorchamps gaf Eddie Jordan een jonge Michael Schumacher de kans om te debuteren in de Formule 1. De Duitser zou slechts één race rijden namens Jordan Grand Prix, alvorens hij werd weggekaapt door het Benetton van Flavio Briatore (Getty Images)

De eerste overwinning van Jordan Grand Prix werd meteen een één-tweetje. Damon Hill won de Belgische GP van 1998, achter hem kwam een jonge Ralf Schumacher als tweede over de streep. Het leverde een uitzinnige podiumceremonie op (Getty Images)

Eddie Jordan werd in zijn tijd als teambaas regelmatig gefotografeerd met schaarsgeklede ‘grid-girls’. Tegenwoordig ondenkbaar, maar in 2003 hoorde dat er duidelijk nog bij (Getty Images)

In 2003 nam Eddie Jordan een eredoctoraat van de Universiteit van Ulster en het Dublin Institute of Technology in ontvangst. Even geen kusje van een grid-girl, maar een dikke smakkerd van zijn moeder om hem te feliciteren (Getty Images)

Eddie Jordan, in 2011 werkzaam als analist voor de BBC, werd het Red Bull-zwembad ingetrokken na de overwinning van Sebastian Vettel in Monaco (Getty Images)

Eddie Jordan, een rasechte Ier, ontving in 2012 een koninklijke onderscheiding voor zijn werk in de autosport. Tere ere van deze mijlpaal poseerde hij met een glas Guinness in een Londense bar (Getty Images)

Eddie Jordan was niet alleen een teambaas, maar ook een bekwame drummer. Na afloop van de GP van Groot-Brittannië van 2013 kroop hij ook achter een drumset. Het aanwezige publiek smulde ervan (Getty Images)

Eddie Jordan bezocht de afgelopen jaren nog regelmatig verschillende persconferenties en bleef volop actief in de Formule 1. Zo voorzag hij de fans geregeld van scherpe analyses. Daarnaast boekte hij succes met zijn podcast met oud-coureur David Coulthard (Getty Images)

