De Formule 1-paddock nam donderdag afscheid van oud-teambaas Eddie Jordan. De voormalig teameigenaar kampte de afgelopen tijd met prostaatkanker en overleed in Kaapstad, Zuid-Afrika, in het bijzijn van zijn familie. Jordan was een populair karakter binnen de sport en deelde tot voor kort nog geregeld zijn scherpe analyses. De sport heeft een flamboyante en charismatische figuur verloren.

“We zijn diep bedroefd over het plotselinge verlies van Eddie Jordan”, schreef Formule 1-CEO Stefano Domenicali donderdag op sociale media. “Met zijn onuitputtelijke energie wist hij altijd een glimlach op gezichten te toveren en bleef hij altijd oprecht. Eddie was een protagonist van een belangrijk tijdperk in de Formule 1, en we zullen hem ontzettend missen.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner deelde zijn condoleances op sociale media. “Eddie Jordan was een enorm kleurrijk figuur”, schreef hij. “Ik ontmoette hem voor het eerst in 1991, toen hij net zijn eerste jaar in de Formule 1 achter de rug had. Zijn advies? ‘Neem een goede sponsor en welkom bij de Piranha-club!’ Toen ik eenmaal in de sport terechtkwam, had ik het geluk dat onze carrières nog enigszins overlapten. Hij richtte zich langzaamaan op media-activiteiten, waarbij hij altijd vol energie zat – altijd leuk om mee te werken. De Formule 1 heeft een legende verloren, en we zullen zijn humor en Ierse charme missen.”

‘Wat een rockster’

Alpine-topadviseur Flavio Briatore, die als voormalig teambaas bij Benetton vaak heeft geconcurreerd met Eddie Jordan, deelde eveneens zijn verdriet. “Ik ben diep bedroefd over dit verlies”, reageerde de Italiaan. “Hij was een geweldig persoon die decennialang voor een glimlach zorgde in de hele paddock. Ik heb goede herinneringen aan de tijd die we samen hebben doorgebracht. De Formule 1-wereld zal zijn aanwezigheid enorm missen.”

“Rust in vrede, mijn vriend”, vulde oud-coureur en commentator Martin Brundle aan. De Brit reed in 1996 één seizoen voor Jordan Grand Prix, alvorens hij zijn racepak aan de wilgen hing. “Gecondoleerd aan iedereen in je lieve familie. Wat een karakter, wat een rockster, wat een racer. Zoveel coureurs hebben hun carrière aan jou te danken, je gaf ons kansen en geloofde in ons.”

‘Sociaal, brutaal en gek’

Ook Damon Hill was ooit actief voor het team van Eddie Jordan. Tussen 1998 en 1999 reed hij twee seizoenen in de gele bolide en scoorde hij bovendien de eerste raceoverwinning voor de Ierse renstal. “We zijn allemaal erg verdrietig en geschokt”, reageerde hij. “We wisten dat Eddie tegen kanker vocht, maar helaas heeft hij de strijd verloren. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie, geweldige mensen. Hij had een enorme invloed op mij en veel anderen in de autosport. Jordan was sociaal, hij was brutaal, hij was gek. Hij verspilde geen seconde van zijn leven en gaf iedereen altijd energie. Zijn overlijden is een enorm verlies.”

Van de huidige generatie Formule 1-coureurs was Carlos Sainz de eerste die reageerde op het verlies van Eddie Jordan. “Het is erg triest om te horen dat hij is overleden”, liet de Spanjaard weten. “Hij was een echte vriend en een charismatische persoon binnen deze wereld.”

