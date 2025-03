Verdrietig nieuws voor Formule 1-fans: voormalig teameigenaar en teambaas Eddie Jordan is op 76-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen kanker. De flamboyante Ier leidde tussen 1991 en 2005 het gelijknamige team Jordan Grand Prix in het Formule 1-kampioenschap. De afgelopen jaren was hij nog regelmatig in de paddock te zien en stond hij bekend om zijn scherpe analyses van de autosport, evenals zijn succesvolle podcast met oud-coureur David Coulthard.

In 1991 verscheen de ambitieuze Eddie Jordan voor het eerst in de Formule 1-paddock met zijn eigen team. Dankzij zijn uitgebreide achtergrond in de autosport bleek Jordan direct een geduchte concurrent. Jordan Grand Prix kenmerkte zich door vaak boven zijn stand te leven en zat meermaals de gevestigde orde – te weten McLaren, Ferrari en Williams – in de weg. Gedurende de jaren negentig bewees Eddie Jordan zich als een bekwaam teameigenaar met een scherp oog voor talent. Niet voor niets debuteerde de legendarische Michael Schumacher ooit in een bolide van Jordan.

Jordan Grand Prix

In 1998 behaalde Jordan Grand Prix zijn eerste overwinning tijdens de door regen geteisterde GP van België. Damon Hill leidde het veld, gevolgd door teamgenoot Ralf Schumacher. Het één-tweetje betekende een mijlpaal voor het team. De laatste overwinning van Jordan Grand Prix dateert uit 2003. Twee jaar later werd het team verkocht aan de Britse Midland Group, die het in 2006 omdoopte tot MF1, later Spyker F1. Na een nieuwe verkoop in 2009 ging het team verder als Force India, het team dat we vandaag de dag kennen als Aston Martin.

De nieuwe generatie Formule 1-fans kent Eddie Jordan waarschijnlijk van de succesvolle Formula for Success podcast, die hij samen met oud-coureur David Coulthard maakte. Juist in die podcast deelde hij onlangs dat hij leed aan prostaatkanker. De Ier deed een oprechte oproep aan alle luisteraars om zich tijdig te laten controleren op signalen van deze ziekte. Op donderdag 20 maart overleed hij in Kaapstad, Zuid-Afrika, in het bijzijn van zijn familie.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.