De Formule 1-wereld nam donderdag afscheid van voormalig teameigenaar en analist Eddie Jordan. De kleurrijke Ier overleed op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dankzij zijn enthousiasme, scherpe blik en flamboyante karakter was hij een populair figuur in de sport. Het team van Aston Martin, dat in de jaren negentig nog bekendstond als Jordan Grand Prix, racet tijdens de GP van China met een bijzonder eerbetoon aan Eddie Jordan op de auto.

Op meerdere plekken op de AMR25 van coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll is een speciaal logo ter ere van Eddie Jordan aangebracht. De stickers werden onthuld voorafgaand aan de eerste vrije training in Shanghai. “Ter ere van een ware legende van onze sport en dit team”, schreef Aston Martin op sociale media. “Dit weekend zal de naam van Eddie Jordan met trots op onze auto prijken, als eerbetoon aan zijn indrukwekkende nalatenschap in de autosport.”

De stickers zijn gebaseerd op het logo dat Jordan Grand Prix gebruikte tijdens het debuutseizoen in 1991. Na enkele successen en tegenslagen in de Formule 1 werd de Ierse renstal in 2005 verkocht aan de Britse Midland Group, die het in 2006 omdoopte tot MF1. Later zou het team verdergaan als het Nederlandse Spyker F1, voordat het in 2008 Force India werd. Dat team kennen we vandaag de dag als Aston Martin.

De naam van Eddie Jordan siert de bolide van Lance Stroll in aanloop naar de GP van China (Aston Martin)

