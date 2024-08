De Grand Prix van België zit erop, dat betekent deuren dicht en in de vakantiemodus. De zomerstop in de Formule 1 is voor veel personeel iets waar ze naar uitkijken. Onze columnist Graham Watson weet waarom en vertelt hoe het ooit zover kwam.

“Het is augustus, tijd voor de zomerstop! En hoewel we in die geweldige wereld werken die Formule 1 is – en je dus echt geen medelijden met ons hoeft te hebben – viel me de afgelopen periode op hoezeer menigeen in de paddock toe is aan een pauze. Dat is niet raar, dat is niet vreemd. Dat is logisch, menselijk vooral ook zelfs. Want hoe leuk je Formule 1 ook vindt, hoe mooi het ook is om erin te werken – een seizoen met 24 races doet wat met je. Of dat nu gaat om de mensen die werkzaam zijn bij een van de teams, bij de FIA of FOM, of bij motorleveranciers of andere partners. Die zomerstop, daar leeft iedereen naar toe.”

Een onwennig idee

“Het is inmiddels ook niet meer dan normaal dat die er is. Maar toch was dat niet altijd zo, we hebben er met z’n allen toch wel even aan moeten wennen. Over nut en noodzaak is vriend en vijand het inmiddels echter wel eens, lijkt me, gezien de omvang van de kalender. Grappig detail: ooit kwam die zomerstop er, omdat het seizoen toen al getypeerd werd als lang en druk. Althans, dat was destijds de conclusie. Hoeveel races er toen dan waren? Zes minder dan nu…”

“Dat zat namelijk zo: Eddie Jordan was de eerste die ooit zoiets als een zomerstop bedacht toen hij nog een eigen Formule 1-team had. Bij Jordan Grand Prix was Eddie de baas, en hij had door dat zijn personeel in de zomer toe was aan ook andere dingen dan Formule 1. Tijd maken voor familie, voor vakantie, zaken die heel normaal zijn. Hij was het die zei: ‘We moeten een periode hebben waarin mensen een break kunnen hebben, want we hebben te maken met een hele drukke kalender met 18 races’.”

“Echt waar: 18 races. Toen was het al drukte alom voor de mensen die in F1 werkten, kun je nagaan. Inmiddels hebben we al 24 races. Dan kan het niemand verbazen dat er dus helemáál behoefte is aan wat rust in de zomer… Even een paar weken niks, een paar weken andere dingen doen, tijd met de familie doorbrengen, ga zo maar door. Even geen Formule 1 in elk geval. En al zou je het willen: je mag als werknemer in de Formule 1 niet eens bezig zijn met je werk. De fabrieken gaan dicht, de teams sluiten al hun deuren. Dat gaat ver, want mensen kunnen niet eens in hun e-mailboxen. De sport, het werk althans bij de teams, ligt echt even stil.”

Twee weken deuren op slot

“Ik heb de opzet en invulling van de zomerstop trouwens door de jaren heen wel wat zien veranderen. Oorspronkelijk was het bijvoorbeeld zo dat de zomerstop alleen voor medewerkers van de teams was, niet voor die van motorleveranciers. Die konden dan gewoon doorwerken. Maar inmiddels gaan ook daar, net als bij de teams, twee weken de deuren op slot.”

“Bij ons trouwens niet. De FOM moet door, de sport kun je niet twee weken stilleggen. Maar ook mijn collega’s en ik komen wel aan onze rust in de zomer. We werken veel met roulatie, sowieso het hele seizoen door. Zo zorgen we ervoor dat niemand alle Grands Prix hoeft te doen en dat er dus eens in de zoveel tijd verse krachten zijn, mensen die weer helemaal opgeladen zijn.”

“Teams doen dat ook; je kunt niet meer afhankelijk zijn van maar één persoon die ergens heel goed in is en dat dus dan maar een heel seizoen moet doen. Daarvoor is de kalender met 24 races toch echt te vol. En geloof mij, voller wordt het niet. Dit is het maximale aantal voor iedereen. Het is veel. Gelukkig is er de zomerstop. Die helpt.”

“Enjoy! (en tot in Zandvoort!)”

