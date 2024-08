Na de afgelopen triple header geniet de Formule 1 nu extra van de zomerstop. Graham Watson, Head of Operations bij Formula One Management én columnist voor FORMULE 1 Magazine, schrijft over de enorme logistieke puzzel die hierbij komt kijken. “Het is onze grootste nachtmerrie: we kunnen het ons niet veroorloven dat er geen uitzending is.”

“Een triple header, zoals die we net achter de rug hebben of ook onlangs met Spanje, Oostenrijk en Engeland, brengt voor ons team nogal wat uitdagingen met zich mee. We hebben twee bemanningen, die direct al de eerste uitdaging oplevert. Want een van de twee moet de eerste én de derde Grand Prix doen. Dat vergt nogal wat van deze groep mensen op zowel het persoonlijke, mentale als fysieke vlak: ze zullen hierdoor een hele maand van huis zijn.

We overwegen in de toekomst een derde groep samen te stellen wanneer de kalender verder wordt uitgebreid, of misschien ook wel als die hetzelfde blijft. Het lastige van dit probleem is dat we met heel veel contractanten werken. Dus als we meer mensen gaan inhuren, kost dat anderen weer geld. Daarin moeten we dus ook een balans vinden. Je wilt niet dat contractanten een flink deel van hun inkomen kwijtraken. Maar ik wil ze ook uitpersen.

‘Een staking van de Franse douane zou catastrofaal zijn’

Afgezien van de personele uitdaging is er de logistieke uitdaging. Onze partner DHL vervoert alle vracht, volgens mij in totaal zo’n 250.000 kilo. We werken nauw met DHL samen en houden het vervoer nauwlettend in de gaten. Het eerste wat na een race weg moet is de dure hightech apparatuur: camera’s, computers en elektronica die we voor televisie gebruiken. Om aan te geven hoe groot de tijdsdruk hiervoor is: dit moet om 01.00 uur maandagochtend onderweg zijn, zodat het etmaal later weer is opgebouwd voor de volgende race in Silverstone. Daar wordt alles opnieuw geïnstalleerd, donderdagmiddag kijken we vervolgens bij de testritten van de medical- en safety car of alles functioneert.

Om deze logistieke klus te klaren zetten we op elke truck een of twee extra chauffeurs. Want de wie wagens moeten blijven rijden, koste wat kost. Een van de problemen sinds de Brexit is dat we door de papierwinkel bij de douane veel meer tijd zijn in Calais, waar de trucks de ferry opgaan. Je snapt wel dat als er onderweg ook maar iets misgaat, dat een enorme impact heeft. Een staking van de Franse douane of aardbeving zou catastrofaal voor ons zijn.

We hebben weleens vertraging gehad in Calais. Zonder ernstige consequenties. Maar als dat na Oostenrijk was gebeurd, zou dat een enorme invloed op de operatie hebben gehad. Het is onze grootste nachtmerrie: we kunnen het ons niet veroorloven dat er geen uitzending is. Formule 1 is nu zo populair, er gaat ook zoveel geld in om. Er liggen tv-contracten met zendgemachtigden van tientallen miljoenen. Die moeten we bedienen. Daarnaast doen we de telemetrie, timing en al die andere dingen op de circuits. We mogen gewoon niet falen. Want dan is er simpelweg geen show.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!