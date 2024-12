Graham Watson maakte Max Verstappen bij Toro Rosso al vroeg in diens loopbaan mee, maar inmiddels ziet de Nieuw-Zeelander als Head of Operations van FOM van afstand hoe Verstappen furore maakt in de Formule 1. Watson schrijft in zijn column in FORMULE 1 Magazine over het werken met Verstappen toen die nog een rookie was.

Vanaf de eerste dag dat ik ging werken met Max Verstappen en hem bij Toro Rosso meemaakte, zag ik dat hij speciaal is en zijn teamgenoten altijd een of twee tienden langzamer zouden zijn. Kijk naar Carlos Sainz, Max’ eerste teamgenoot: die is snel, zoals we ook bij Ferrari zien. Toch zag je dat hij niet zoals Max die extra halve tiende kan vinden wanneer dat nodig is. Nu, tien jaar verder, zie je dat dat met alle teamgenoten het geval is geweest. Soms was het verschil minder groot, soms wat meer. Maar toch altijd minimaal twee tienden.

Ik herinner me nog dat Max in het vliegtuig eens naar me toe kwam, we waren onderweg naar een volgende race. Ik vroeg hoe het met hem ging. ‘Niet zo goed, ik heb teveel ongelukjes gehad’, vond hij. Maar, antwoordde ik: ‘Jij zit op een dusdanig hoog niveau dat wanneer je een paar procenten minder bent om risicovolle situaties te vermijden, je toch nog de snelste bent. Je hoeft niet iedereen te vernietigen, je hoeft alleen maar te winnen’. Ik weet niet of hij naar mij geluisterd heeft, maar die kleine foutjes slopen er uit en het jaar erop scoorde hij elke race maximaal.

Vanaf het eerste moment dat je met ze gaat werken besef je dat jongens als Max Verstappen bijzonder zijn. Niet alleen ik zie dat, ook de engineers. Je merkt het aan hun gezichten. Na een rondje in de auto van talenten als Max fluisteren ze tegen elkaar en je hoort ze denken: ‘Mijn hemel, wat is dit?’ Dat was in Japan ook zo, toen Max er voor het eerst instapte bij de vrije training. Iedereen was opgewonden. Als je in de Formule 1 werkt volg je, omdat je zo op je eigen prestaties bent gericht, de lagere klassen niet zo intensief als teambazen. We hadden gehoord dat Max snel was. Alleen wist niemand precies hoe snel. Wat ik mij nog goed van Japan herinner is hoe kalm hij was en exact wist wat hij moest doen. Er zat al ‘een oud hoofd’ op een jong tienerlichaam.

Bij Max’ trainingssessie in Brazilië maakte hij nog meer indruk. Hij raakte de auto er kwijt in een slip. De meeste coureurs zouden zijn gecrasht, Max hield de auto op de baan en reed een ronde later zijn snelste tijd. Dan weet je dat het vertrouwen en geloof er is. Max kan leveren op bestelling. Zijn mentale kracht is waarschijnlijk zijn grootste kracht. Hij kan alles blokkeren: kenmerk van de grote kampioenen. Max luistert niet naar al het lawaai om hem heen, focust zich op zijn werk. De enige reden waarom hij in de Formule 1 is, is om te winnen. En dat is het.

Bij Toro Rosso creëerde hij motivatie. Voor een team is hij verlichtend en inspirerend. Maakt niet uit wie je bent, je omringt jezelf graag met winnaars en wilt daarmee verbonden zijn. Met Max is dat zo, want wie wil er nou niet met zo’n coureur werken? Wat mij op persoonlijk vlak na tien jaar opvalt: Max is nog steeds dezelfde bescheiden jongen. Hij is niet bevangen door de spotlights, als mens geen spat veranderd. Hij heeft zijn grenzen leren vinden. Max is een bijzondere jongen.

