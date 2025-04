Nieuw-Zeeland is klein, maar de populariteit van Formule 1 is er groot. Ooit had het land Bruce McLaren, tegenwoordig Liam Lawson. Het zijn verschillende grootheden, stelt hun landgenoot én onze columnist Graham Watson vast.

Als Nieuw-Zeelander denk ik bij 75 jaar Formule 1 meteen aan een legendarische landgenoot, Bruce McLaren. Autocoureur, ontwerper en oprichter van het F1-team McLaren. Formule 1 is zo ongeveer cultureel erfgoed in Nieuw-Zeeland, vanwege McLaren, met in zijn slipstream Denny Hulme die voor McLaren reed en Chris Amon die voor Ferrari uitkwam.

Toen ik van school kwam, kreeg ik mijn eerste baantje bij een garagebedrijf dat Town en Country Motors heette. De eigenaren van de garage, Kevin en Ross Stone, werkten in de jaren 70 als monteurs bij het F1-team van McLaren. Dus ik voelde me persoonlijk ook verbonden met McLaren, niet in de laatste plaats ook door de rol van mijn vader, die alle boeken over Bruce McLaren bezat en er vaak over vertelde.

Ik ben benieuwd hoe Bruce McLaren tegen de Formule 1 van nu aan zou kijken. Het lijdt geen twijfel dat hij sowieso trots zou zijn op de sportieve wederopstanding van zijn team. Immers, nog maar twee jaar geleden was McLaren het langzaamste team op de grid en nu is het de regerend constructeurskampioen en kanshebber voor zowel de rijderstitel als de constructeurstitel in 2025. Dat leeft in Nieuw-Zeeland enorm vanwege de ontstaansgeschiedenis. Vergeet niet, het team heeft nog steeds het Kiwi-symbool op haar logo.

Hoogtepunt

McLaren zorgde voor veel bijzondere momenten in 75 jaar Formule 1 en zo heb ik ook een persoonlijk hoogtepunt in die tijd. Namelijk de dag dat ik in 1996 mijn eerste baan in de F1 kreeg bij het team van Benetton. Omdat ik daarvoor altijd het idee had dat zoiets voor mij onbereikbaar was. Die eerste dag in de fabriek zal ik nooit vergeten: het surrealistische besef deel uit te maken van een geweldig team in een geweldige sport. Het is bepalend geweest voor de rest van mijn leven.

Ik heb sterk het gevoel dat ik op dit moment ook getuige ben van een bijzonder tijdperk in de sport. We hebben de laatste jaren historische duels gezien, denk aan de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2021 en de bizarre ontknoping van de titelstrijd in Abu Dhabi dat jaar. Als we weer zo’n sensationele climax zouden kunnen krijgen dit seizoen, dan zou dat perfect passen bij het jubileum van 75 jaar Formule 1. Het zou zomaar eens kunnen…

