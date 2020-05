Paddockpraat Special: Doornbos over Red Bulls afscheidscadeau, de zaak Muermans en Minardi

FORMULE 1 Magazine presenteert een speciale reeks podcasts. In Paddockpraat Special praten Sjaak Willems en André Venema uitgebreid met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse autosportgeschiedenis. Deze week is ex-Formule 1-coureur en Ziggo Sport-analist Robert Doornbos te gast. Hij vertelt zijn kant van het verhaal van de perikelen met Minardi-teamgenoot Christijan Albers en doet een boekje open over ‘de zaak Muermans’. Daarnaast hebben we het natuurlijk over zijn tijd bij Red Bull, zijn Amerikaanse avonturen en de bijzondere business die hij een tijdje had.

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)