Lewis Hamilton: ‘Race zonder publiek zal aanvoelen als testdag, maar dan erger’

Lewis Hamilton kan niet wachten om opnieuw te racen. Dat dat in eerste instantie zonder publiek zal zijn, vindt de wereldkampioen een minder fijne gedachte. Volgens Hamilton zal racen achter gesloten deuren voelen “als een testdag”. “Overal waar we gaan, zijn het de fans die voor de sfeer langs de baan zorgen.”

Hamilton neemt in een video van zijn team Mercedes de tijd om even bij te praten. Daarbij komt ook het racen zonder publiek aan bod, iets waar Hamilton duidelijk geen fan van is. Ook zijn thuisrace(s) op Silverstone zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Volgens de wereldkampioen zal een race zonder publiek aanvoelen als een testdag.

“Het bericht over de Britse Grand Prix zonder publiek zorgde voor een leeg gevoel van binnen”, vertelt Hamilton. “Overal waar we gaan, zijn het de fans die voor de sfeer langs de baan zorgen. Denk aan Silverstone, Monza, enzovoort. Dat het daar nu leeg blijft, dat is heel gek.”

Hamilton beseft dat racen achter gesloten deuren beter is dan helemaal niet racen. “Ik weet niet hoe interessant races zonder publiek zijn op televisie, maar het is in ieder geval beter dan niks. Voor ons coureurs zal het aanvoelen als een testdag, maar dan erger. Op testdagen zijn er vaak wel wat fans, maar nooit veel. Je ziet alleen maar lege stoeltjes op de tribunes. Maar racen blijft racen”, aldus Hamilton.

Bekijk het volledige interview met Hamilton hier: