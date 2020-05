Eddie Jordan voorspelt stoelendans: ‘Hamilton vervangt Vettel bij Ferrari’

Terwijl Max Verstappen en Charles Leclerc afgelopen winter een nieuw contract tekenden, zijn de vier andere stoeltjes bij de drie topteams voor 2021 nog steeds te verdelen. Volgens Eddie Jordan zal de invulling van enkele van de meeste begeerde zitjes er in 2021 anders uitzien dan nu het geval is. “Volgens mij heeft Vettel geen andere keuze dan te stoppen of te wisselen naar McLaren.”

Max Verstappen en Charles Leclerc verlengden afgelopen winter hun contracten bij respectievelijk Red Bull en Ferrari. De vier andere coureurs bij de topteams hebben voorlopig geen verbintenis voor 2021. Eddie Jordan verwacht dat Sebastian Vettel moet vertrekken bij Ferrari. Zijn vervanger volgens de voormalig teambaas? Lewis Hamilton.

“In tegenstelling tot Lewis Hamilton ken ik Vettel niet erg goed”, vertelt Jordan aan F1 Insider. “Maar volgens mij heeft hij geen andere keuze dan te stoppen, of te wisselen naar McLaren. De trein bij Ferrari is voor hem al lang vertrokken.” Jordan denkt ook te weten wie Vettels vervanger wordt bij de Scuderia, en waarom. “Hamilton gaat naar Ferrari. Alleen de Italianen kunnen zijn salaris nog ophoesten en ze weten dat hij dat waard is. Verstappen blijft bij Red Bull om te proberen Lewis te verslaan, maar dat zal heel moeilijk worden.”

Lees ook: Vrijheden belangrijker dan geld voor Hamilton in ‘mogelijk laatste periode in F1’

Jordan doet nog enkele voorspellingen. Zo zouden verschillende teams de sport over enkele jaren wel eens kunnen verlaten. “Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven als Mercedes, Honda en misschien ook Renault de broekriem zullen aantrekken en in de komende twee jaar de stekker uit hun F1-programma trekken.”

Ferrari, het team dat net het meeste dreigt met een uitstap uit de sport, zal volgens Jordan de Formule 1 nooit verlaten. “Bij Ferrari stroomt er F1-bloed door de aderen, dus daarover bestaat geen twijfel. Hun dreigementen om te vertrekken zijn slechts waarschuwingen.”

Lees ook: Gerucht: Vettel wijst eerste Ferrari-voorstel af