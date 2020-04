Gerucht: Vettel wijst eerste Ferrari-voorstel af

Sebastian Vettel heeft een eerste voorstel tot contractverlenging bij Ferrari van de hand gewezen, zo bericht de Gazzetta dello Sport.

Volgens de toonaangevende Italiaanse sportkrant zet Vettel in op een nieuw contract voor (ten minste) twee seizoenen, maar zou Ferrari de coureur wiens huidige contract eind 2020 afloopt slechts een deal voor 2021 hebben voorgelegd.

Dat Ferrari er daarbij niet langer aan wil om Vettel zijn huidige topsalaris van naar verluidt meer dan dertig miljoen euro per jaar door te betalen, is al langer een publiek geheim. De Scuderia zou hem – hoewel er geen bedragen worden genoemd – nu dan ook een flink lagere jaarwedde hebben geboden.

Het gevolg? Vettel zou ‘nee’ hebben gezegd tegens Ferrari’s eerste voorstel. De goed geïnformeerde Duitse Formule 1-reporter Ralf Bach bericht daarbij via F1 Insider dat Ferrari Vettels salaris meer dan wilde halveren, met een insider die het voorstel tegenover Bach omschrijft als ‘ein Witz‘: een grap.

Andere status, ander salaris

Volgens geruchten zou Ferrari Vettels jaarsalaris niet per se gelijk willen trekken, maar wel meer in lijn willen brengen met dat van teamgenoot Charles Leclerc, die volgens berichten rond de negen miljoen euro per jaar verdient. Dit omdat het de twee inmiddels als gelijken binnen het team ziet.

Natuurlijk is Vettel een viervoudig wereldkampioen met 53 zeges achter zijn naam en heeft Leclerc ‘pas’ twee races gewonnen, maar daar staat tegenover dat de 32-jarige Vettel de herfst van zijn carrière nadert en 22-jarige Leclerc door Ferrari als groeibriljant wordt gezien. In 2019 klopte Leclerc Vettel bovendien.

Vettel zelf heeft eerder weinig losgelaten over de onderhandelingen met Ferrari, al verklapte teambaas Mattia Binotto in maart al dat er al over een nieuwe deal gesproken wordt. Vettel heeft overigens wel aangegeven met het team te spreken over het tijdelijk inleveren van salaris vanwege de coronacrisis.

Namen van mogelijke vervangers van Vettel zijn ook al genoemd: McLarens Carlos Sainz en Renault-rijder Daniel Ricciardo, wiens contracten eind dit seizoen aflopen, staan bovenaan de lijst. De naam van Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi is ook genoemd, al lijkt hij geen hele realistische optie.