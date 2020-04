Vettel: ‘Prestaties Ferrari belangrijker dan mijn strijd met Leclerc’

Sebastian Vettel vindt de prestaties van Ferrari als team ‘belangrijker dan of ik vijf punten meer of minder heb’ dan teamgenoot Charles Leclerc. “Het doel voor ons allemaal is ervoor zorgen dat Ferrari terug aan de top komt.”

Dat zegt Vettel, uiteraard allemaal afhangende van wanneer er weer geracet gaat worden, in gesprek met Autosport. “Of ik vijf punten meer of minder heb dan Charles is niet zo belangrijk”, stelt Vettel, die vorig jaar overigens 24 punten en één plek achter teamgenoot Leclerc als vijfde in het kampioenschap finishte. “Wat belangrijk is”, benadrukt Vettel, “is dat we als team de goede kant op gaan.”

2019 was wat dat betreft echter ‘een stap terug’, blikt Vettel terug. “We waren niet zo sterk als het jaar daarvoor.” In 2018 won Ferrari zes races en finishte Vettel als tweede in het WK, in 2019 bleef de teller op drie overwinningen staan voor de Scuderia. “Daar zijn redenen voor”, zegt Vettel, “die moeten we begrijpen en dan moeten we ervoor zorgen dat we oplossingen vinden en progressie boeken.”

“Als ik dan vijf punten meer of minder heb (dan Leclerc, red.) zal ik daar op het moment zelf heus om geven, maar echt: uiteindelijk is het doel voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat Ferrari als team terug aan de top komt”, onderstreept hij wat de prioriteit is en blijft.

