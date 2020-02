Binotto: ‘Leclerc en Vettel vrij om te racen’

Mattia Binotto zegt dat Charles Leclerc en Sebastian Vettel vrij zijn om te racen in 2020. Volgens de teambaas zal er geen onderscheid tussen de Ferrari-coureurs worden gemaakt.

Voorafgaand aan het 2019-seizoen werd afgesproken dat Vettel tijdens een ’50/50-situatie’ het voordeel zou krijgen als het gaat om de strategie. Leclerc kreeg vaak de teamorders dat hij zijn Duitse teamgenoot voorbij moest laten gaan. Na de launch van de SF1000 zegt Mattia Binotto dat dat zal veranderen: Leclerc en Vettel gaan met “hetzelfde niveau” 2020 in.

Door de prestaties van Leclerc, die twee overwinningen op zijn naam schreef, zal het driver management bij de Italianen anders zijn dan in 2019. “Het is ontwikkeld”, vertelt Binotto. “Charles (Leclerc, red) heeft nu een jaar ervaring bij Ferrari. Ze zullen op hetzelfde niveau 2020 instappen. Dus laat ze racen.”

In Brazilië werd die ‘laat ze racen-filosofie’ ook toegepast: toen crashten de Ferrari’s met elkaar. “We hebben ervan geleerd”, zegt Leclerc. “We zijn vrij om te racen, maar ook teamgenoten. Dit soort dingen mogen niet gebeuren. De ruimtes zullen de volgende keer waarschijnlijk wat groter zijn.”

Vettel vertelt dat hij nooit voelde dat hij de overhand had in 2019. “Wat mij betreft zal 2020 hetzelfde zijn. We hebben dezelfde auto en dezelfde kans om te racen”, aldus de Duitser. “Ik heb daar nooit aan getwijfeld en Charles (Leclerc, red) volgens mij ook niet.”