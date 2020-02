Dit is de SF1000: Ferrari presenteert nieuwe 2020 F1-auto

Ferrari heeft haar nieuwe F1-auto voor 2020 gepresenteerd: de SF1000. De Scuderia toonde de nieuwe bolide van Sebastian Vettel en Charles Lecerc in een dramatische theatersetting aan het publiek.

Ferrari koos er dit jaar voor haar nieuwe bolide niet ‘thuis’ in Maranello te presenteren, maar de F1-auto voor 2020 in het historische Romolo Valli-theater in Reggio Emilia te onthullen. Dat gebeurde met veel poespas, dramatiek en de nodige toespraken.

Ferrari-CEO Louis Camilleri maakte er geen geheim van dat ‘winnen het ultieme doel’ is, met Ferrari dat sinds 2008 al geen titel meer heeft gepakt. Toen won het de constructeurstitel, de laatste rijderstitel dateert zelfs van nog een jaar ervoor, 2007 met Kimi Räikkönen.

In 2020 zijn Sebastian Vettel en Charles Leclerc de mannen die het met de nieuwe auto moeten doen voor Ferrari. “We rekenen op Sebastian en Charles”, verklaarde Camilleri. De CEO prees zijn rijdersduo: “Ze zijn niet alleen getalenteerd, maar ook enorm toegewijd en loyaal aan Ferrari.”

Dat laatste leek ook gelijk een kleine waarschuwing: vorig jaar was er immers de nodige frictie tussen Vettel en Leclerc. Camilleri liet er zo echter geen twijfel over bestaan dat Ferrari’s belang voorop staat. Aan teambaas Mattia Binotto ervoor te zorgen dat zijn coureurs dat niet vergeten.

Emotioneel moment

Binotto noemde de presentatie van de nieuwe Ferrari F1-auto voor 2020 ondertussen ‘een emotioneel moment’. “Dat is het namelijk altijd.” Binotto werkte jarenlang op de technische afdeling en weet dus hoeveel werk er in een bolide zit. Zeker eentje in een voor Ferrari bijzonder jaar: “We rijden dit seizoen immers onze 1000ste Grand Prix.”

De nieuwe bolide ontleent zijn naam daar ook aan: hij heet de SF1000. Een auto die volgens Binotto duidelijk zijn voorganger, de SF90, als basis neemt. “Hij lijkt ook op de auto van vorig jaar, maar is toch heel anders”, benadrukt Binotto. Ferrari heeft geprobeerd de auto op elk vlak te verbeteren ten opzichte van die van 2019.

Vettel valt nog wel wat anders op aan de SF1000. “Hij is een stukje roder”, doelt de Duitser op de livery. Iets serieuzer, wijst hij naar de achterkant. “Die is met name een stuk ranker.” Dankzij werk aan onder meer de versnellingsbak, motor en ophanging, aldus Binotto.

Viervoudig wereldkampioen Vettel (die al zijn titels overigens met Red Bull pakte, alvorens in 2015 naar Ferrari te gaan) wil zich verder niet aan voorspellingen wagen. “Ik heb geen glazen bol, al maakt dat het juist spannend.” Wat hij wel wil, is het team bedanken. “Want ik weet hoe hard ze werken. Ik heb het volste vertrouwen in het team.”

Groeibriljant Leclerc heeft getracht Ferrari zoveel mogelijk input te geven voor de nieuwe F1-auto van 2020, maar heeft ook aan zichzelf gewerkt van de winter. “Ik wil namelijk een betere coureur worden.” Hij heeft gepoogd zijn zwakke punten aan te pakken en hard getraind. En de Tortellini waar hij zo dol op is, grapt hij, heeft hij laten staan.