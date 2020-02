Binotto: ‘Vettel eerste keuze voor 2021’

Mattia Binotto zegt dat Sebastian Vettel, en niet Lewis Hamilton, Ferrari’s eerste keuze is voor 2021. Na de geruchten dat de Scuderia haar zinnen had gezet op Hamilton, verklaart Binotto dat Vettel de voorkeur heeft.

Volgens de teambaas is Vettel Ferrari’s eerste keuze om samen met Charles Leclerc voor het 2021-kampioenschap te strijden. Hoewel de samenwerking in 2019 niet helemaal soepel verliep, maakt de Italiaan duidelijk dat Vettel altijd de voorkeur boven Hamilton heeft gehad.

Binotto vertelt tijdens de launch van de Ferrari SF1000 dat Hamilton momenteel geen optie is voor de Scuderia: “Vettel heeft op dit moment onze voorkeur. Dit is natuurlijk iets wat we met hem bespreken en ook zullen blijven doen”, aldus de Ferrari-topman.

Vettel denkt liever aan het heden dan aan zijn toekomst in 2021. “Drie jaar geleden had ik tot augustus nog geen duidelijkheid over mijn toekomst. Dus ik denk niet dat het veel uitmaakt”, aldus de Duitser. “Natuurlijk moet ik op een bepaald moment wel nadenken over mijn toekomst, maar ik denk dat daar nog genoeg tijd voor is.”

“Het is een gemeenschappelijk besluit, iets wat we samen met Vettel moeten beslissen”, vertelt Binotto over wanneer de onderhandelingen zullen plaatsvinden. “Natuurlijk zijn we nu vooral gefocust op de auto, de wintertest en de eerste races. Er komt nog wel een geschikt moment voor de onderhandelingen.”