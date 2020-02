Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat zijn team ‘politiek’ beter moet worden. Volgens Binotto was politiek in de paddock een van de zwakke punten van Ferrari in 2019. “Er zijn anderen die er beter in zijn dan wij, zelfs in het gebruik van de media om druk uit te oefenen.”

Ferrari werd in het tweede deel van het seizoen verdacht van illegale technieken in motor, onder meer met de brandstoftoevoer. De FIA reageerde daarop met drie technische richtlijnen over een periode vier weken, Ferrari ontkende de beschuldigingen persistent. Volgens teambaas Binotto kwam tijdens die ‘brandstofsaga’ een van de zwakke punten van zijn team bovendrijven.

“Ik denk dat het misschien een van onze zwakheden van het seizoen liet zien,” vertelt hij aan Autosport. “We zijn niet goed genoeg in polemieken. Er zijn anderen die er beter in zijn dan wij, zelfs in het gebruik van de media om druk uit te oefenen.”

“Dat is iets dat we moeten begrijpen hoe we het beter kunnen en hoe we er in de toekomst mee kunnen omgaan, want dat is onderdeel van de algemene balans tijdens een seizoen”, gaat Binotto verder. Binotto zag de beschuldigingen niet als compliment voor Ferrari’s motor. “Voor mij is dat meer polemiek, met de vinger wijzen. Dat draait om het uitoefenen van druk of het creëren van extra zorgen. Je moet erop reageren tijdens interviews”, legt hij uit.



Volgens Binotto is ook dit een leermoment in de sport. “Ik denk dat het een afleiding is geweest, iets waar we mee moesten omgaan. Dat is deel van de ervaring”, verduidelijkt hij. “Ik zeg altijd dat we een jong team zijn, en als een jong team worden we geconfronteerd met nieuwe situaties.”

