‘Problemen met nieuwe Ferrari door onvindbare fout in aerodynamica’

Vermogen heeft Ferrari al, nu moet er voor 2020 nog meer downforce gevonden worden maar daarbij lijkt de Italiaanse renstal in de problemen te zijn gekomen. Volgens Italiaanse en Duitse media hebben de ontwerpers van Ferrari een cruciale fout gemaakt in de aerodynamica van de 2020-auto maar is deze nog niet achterhaald.

Geruchten over een achterstand staken vorige week al de kop op. De Italiaanse vleugel van Motorsport.com meldde dat Ferrari vertraging heeft opgelopen omdat een nieuwe simulator later dan verwacht beschikbaar zou zijn. De huidige simulator is verouderd en er was op nieuwe software gerekend voor de ontwikkeling van de 2020-auto. Daarnaast waren de eerste resultaten in de windtunnel ook nog eens niet naar wens, meldde hetzelfde medium.

Ferrari zou qua ontwerp voor de Red Bull-koers hebben gekozen: een kortere wielbasis met een hogere rake waarbij de achterkant van de auto hoog komt te staan. Het Duitse AutoBild schrijft vandaag dat de problemen nog veel groter zijn. Bronnen binnen het team melden aan het boulevardblad dat er grote zorgen zijn binnen het team omdat het probleem met de aerodynamica nog niet is achterhaald.

‘Hele auto moet worden aangepast’

Het rake-concept is niet iets dat je zomaar even copy-paste toe kan passen op een auto, de coureur dient zijn rijstijl er bovendien ook aan aan te passen, legde aerodynamicus Rob van den Heijkant al eens uit in FORMULE 1 – sprekende over Red Bull. “Een hoge rake betekent dat de Red Bull aan de voorkant standaard laag bij de grond hangt, terwijl de kont van de auto op rechte stukken door de luchtweerstand wat naar beneden gaat, maar in de bochten omhoog komt. Het is een filosofie die je meer downforce geeft in de bochten omdat de voorvleugel, omdat ie zo ‘vast’ hangt, erg stabiel is en veel downforce oplevert over de hele lijn. Dit is wel echt een concept waar je je hele auto omheen moet ontwerpen en afstellen.”

“Red Bull heeft het concept van rake, dat de achterkant van de auto hoger is dan de voorkant, de laatste jaren geperfectioneerd. Het voordeel daarvan is dat de voorkant en dus de voorvleugel erg rigide zijn, vrijwel bewegingsloos, en dus stabiel. Adrian Newey is echt een adept van dat concept, maar veel andere teams proberen hun auto’s nu ook zo te bouwen.”