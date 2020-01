Wintertest in Barcelona: hoe Mercedes Ferrari en de rest voor de gek hield

De wintertest in Barcelona vorig jaar leek erop te wijzen dat Ferrari de bovenliggende partij zou zijn in 2019. De afloop is bekend. John Owen, hoofd design van Mercedes blikt in een reconstructie terug op die twee weken en vertelt het echte verhaal.

De wintertest in Barcelona is over iets meer dan een maand. Verdeeld over twee reeksen van 3 dagen zullen teams duizenden kilometers rijden, het enige waar de volgers en fans echt inkijk in zullen hebben, zijn de tijden. Maar dat is gevaarlijk, zo legt Chief Design van Mercedes John Owen uit aan F1 Racing. Hij doet uit de doeken hoe er binnen Mercedes verbaasd werd gereageerd op media die Ferrari al naar de titel leken te schrijven.

Ferrari kwam in Barcelona vliegend uit de startblokken, vooral in de eerste week van de wintertest was het gat naar Mercedes gapend groot. Maar dat was niet meer dan logisch, vertelt Owen. “Het is nooit de bedoeling geweest om te racen met de auto waar we in de eerste test mee reden. Dat was vanaf het moment van productie al duidelijk. We waren dan ook verrast dat er andere teams waren, één in het bijzonder, dat zichzelf op de borst klopte en ons al leek af te schrijven. Dat leek me wat naïef.”

Wat Mercedes in Barcelona wel aan het doen was, legt Owen ook uit. “De eerste week van de wintertest draait om begrijpen en de eerste probleempjes oplossen. Is de geometrie van de ophanging juist? Hoe gaat het met de nieuwe banden? Hoe loopt de motor, de remmen. Je concentreert je op het creëren van een werkende racewagen”, aldus Owen. “Het draait niet om presteren. Het was altijd het plan om de aerodynamica pas in de tweede week te testen.”

Intern werd er bij Mercedes dan ook wat schalks gelachen om wat er over hun auto werd gezegd en geschreven. “We vonden het wel heel grappig toen er werd geschreven over onze aerodynamica. Om eerlijk te zijn, we hadden zelf op dat moment in Barcelona ook geen idee hoe het er uit zou gaan zien. Dat zagen we pas toen het daadwerkelijk op de auto zat.”

Hilarisch werd het in de tweede week van de wintertest, toen het aero-pakket zichtbaar werd: “Mensen dachten dat we reageerden op Ferrari en wat er in de eerste week was gebeurd! Dat zou echt een wonder zijn geweest. (…) We hebben toen ook wel een beetje bewust niet voluit gereden. We wisten dat er nog veel snelheid in zat.”