Vettel spreekt over contractverlenging en salarisverlaging, maar niet in openbaar

Sebastian Vettel erkent dat hij met zijn werkgever Ferrari in gesprek is over een nieuw contract en een mogelijke tijdelijke salarisverlaging in verband met het coronavirus. De uitkomst en details van de overeenkomst blijven echter binnenskamers.

Vettel zit in het laatste jaar van zijn verbintenis met Ferrari en dus in een lastige positie om in deze zware tijden een nieuwe deal te sluiten. In een videogesprek laat Vettel weten dat hij ervan bewust is dat verschillende collega’s reeds loon hebben ingeleverd.

“Dat is zeker iets waar ik met het team over heb gesproken”, zegt Vettel tegen onder meer Autosport. “Maar ik heb beslissingen op dit gebied altijd voor mezelf en het team gehouden. Dat ga ik nu niet veranderen om mijn imago op te poetsen of iets dergelijks.”

Ernstige situatie

Volgens Vettel hangt het ook samen met hoe het seizoen er uit zal komen te zien. “Er zijn veel onzekere factoren. Wanneer gaan we beginnen, hoeveel races worden er verreden? Worden het er tien, vijftien of misschien wel geen? Ook in de Formule 1 is de situatie ernstig en wordt er veel gesproken over de toekomst. Het is de vraag wat het juiste is om te doen, ook economisch.”

