Coureursvakbond spreekt over hoe F1 verder moet: ‘Niet alleen aan onszelf denken’

De ‘coureursvakbond’ GPDA heeft volgens Sebastian Vettel ‘redelijk veel gesproken’ over hoe en wanneer de Formule 1 weer kan en moet gaan racen: ‘We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de mensen in de paddock en de fans toe’.

Ten overstaan van de BBC noemt Vettel het ‘een moeilijke beslissing’ om te bepalen wanneer de Formule 1 weer kan – en moet – gaan racen. “Aan de ene kant heb je het over de gezondheid van de sport, maar aan de andere kant hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de mensen in de paddock en de fans toe”, zegt Vettel.

De Duitser noemt de verantwoordelijkheid naar de fans toe daarbij ‘het belangrijkst’. “We kunnen niet alleen aan onszelf denken en voor onszelf zorgen. We moeten net zozeer voor de fans zorgen”, verwijst hij naar hun gezondheid en veiligheid.

Volgens Vettel is dit ook ‘redelijk veel’ besproken door de Grand Prix Drivers’ Association, de ‘vakbond’ voor coureurs waarvan Vettel samen met Romain Grosjean en voorzitter Alexander Wurz in het bestuur zit. “Het blijft een lastig vraagstuk”, herhaalt Vettel.

“Er zijn veel verschillende opties”, beseft de viervoudig wereldkampioen, “zoals racen met of zonder fans. Niemand wil voor lege tribunes racen”, weet Vettel, “maar dan heb je de vraag wanneer de tijd rijp is om weer te gaan racen en of een ‘spookrace’ misschien veel eerder gehouden kan worden dan een normale wedstrijd.”

“Iedereen wil dat alles weer normaal wordt”, vervolgt Vettel, die echter beklemtoont dat geduld een schone zaak is. “Geduld is nu het beste medicijn. Het is pijnlijk, want als ik egoïstisch ben, wil ik racen, maar er zijn zoveel mensen die zoveel dingen willen”, doelt hij op het feit dat er wereldwijd wel belangrijker zaken spelen.

