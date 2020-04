‘F1 denkt aan tot wel drie races achter gesloten deuren op Silverstone’

De Formule 1 stuurt nog altijd aan op een seizoensstart in Oostenrijk, op de Red Bull Ring. Voor daarna zou de sport overwegen meerdere races op Silverstone te houden, tot mogelijk maar liefst drie stuks.

Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde RaceFans.net, naar aanleiding van een meeting tussen teambazen en de Formule 1-organisatie op donderdag.

Volgens RaceFans denkt de Formule 1 nog altijd dat Oostenrijk een haalbare – of in elk geval de meest haalbare – kaart is voor de seizoensstart. De Red Bull Ring zou daarbij wel gesloten blijven voor publiek. Qua datum zou nog gedubd worden, maar lijkt de originele datum van 5 juli het meest waarschijnlijk.

Aangezien de Oostenrijkse regering de teugels langzaamaan laat vieren wat maatregelen tegen corona betreft, lijkt dit scenario het meest kansrijk. Ross Brawn benadrukte vorige week wel dat er alleen gestart wordt als een soepel verloop van het seizoen gegarandeerd kan worden. F1 en Liberty Media wil niet dat het seizoen weer stil komt te liggen.

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis: GP’s Frankrijk en België in gevaar door nieuwe maatregelen

Drie keer Silverstone?

Voor de volgende race zou dan naar Silverstone gekeken worden. Het Britse circuit, waar zeven van de tien teams bij om de hoek zitten, heeft eerder aangegeven de Formule 1 op elke mogelijke manier te helpen en er zodoende voor open te staan meerdere races te willen houden.

Vanuit de Formule 1 is hier naar verluidt wel interesse voor. De sport zou zelfs overwegen twee of misschien zelfs drie Grands Prix op Silverstone af te werken – ook in dit geval achter gesloten deuren. Het grote voordeel hiervan is dat de Formule 1 op deze manier (relatief) vroeg een aardig aantal races kan afvinken.

Op het illustere circuit is er de mogelijkheid op verschillende configuraties te rijden, tegen de klok lijkt in verband met de veiligheid en kosten geen optie.

Conform de statuten van autosportbond FIA moeten er immers minstens acht races gehouden worden om het ‘seizoen’ als kampioenschap te laten tellen. Volgens informatie van FORMULE 1 zijn er minstens vijftien races nodig voor de sport om aan de verplichtingen aan zendgemachtigden te voldoen.

Lees ook: Hoe diep snijdt corona in de rekening?