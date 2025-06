Het nieuws zat er al aan te komen, maar is nu officieel bevestigd: de Formule 1 heeft het contract van de GP Oostenrijk verlengd. En wel tot en met 2041. Dankzij een langetermijncontract met promotor Projekt Spielberg staat de Oostenrijkse race nog zestien jaar op de kalender.

De Oostenrijkse GP is al langere tijd een vast onderdeel van de Formule 1. De koningsklasse kwam in 1964 voor het eerst in Oostenrijk, en is sindsdien al 37 keer naar het land afgereisd. Ook de huidige locatie van de GP Oostenrijk, de Red Bull Ring, is al lang van de partij en sinds 1970 gastheer van de race. Hoewel het circuit pas sinds de terugkeer van de GP Oostenrijk in 2014 de naam Red Bull Ring draagt. Onder meer Alain Prost, Niki Lauda, Michael Schumacher en Alan Jones wonnen er, Max Verstappen heeft het record voor meeste zeges op de baan in handen. Al vijf keer won de Nederlander de thuisrace van Red Bull.

‘Ongelooflijk speciale race’

“Oostenrijk is al lange tijd een ongelooflijk speciale race voor de Formule 1, dus het is fantastisch dat we de toekomst op de lange termijn hebben veiliggesteld”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali over de contractverlening. “Elk jaar is de terugkeer naar de prachtige bergen van Stiermarken een hoogtepunt. Het is een ervaring die ongelooflijke emoties oproept bij onze coureurs, teams en fans, en die een ongeëvenaarde sfeer creëert.”

