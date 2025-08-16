Onze columnist Graham Watson schrok zich rot, toen op de Red Bull Ring een brug over de baan door een te hoge kraanwagen omviel. Weer een leermomentje.

Race Operations, de naam zegt het al: dat draait om alles wat nodig is voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van een Grand Prix-weekend. Je kunt je voorstellen dat daar veel bij komt kijken. Maar soms gebeuren er dingen waarop je niet voorbereid bent.

Het was schrikken, een paar weken geleden. Je herinnert je het misschien van beelden op social media: de ingestorte brug op de Red Bull Ring tijdens de GP van Oostenrijk. Ineens was het alle hens aan dek, het zijn onvoorziene dingen waar je als organisatie op voorbereid hoopt te zijn. Maar je komt er pas achter als het zover is. En dat hebben we geweten.

Even terug naar dat moment. Het weekend verliep fantastisch, de wedstrijd in Oostenrijk is altijd een van onze favoriete races als F1. De promotor is geweldig, in Spielberg denken ze al aan zaken vóórdat je er überhaupt naar kunt vragen. Alles liep wat dat betreft gesmeerd, de F2-hoofdrace op zondag was geweest en daarna kwam er iemand aanrennen: ‘Graham, Graham, een kraan is omgevallen!’

Ik zei: ‘Welke kraan?’ Ik sprong op van mijn plek, liep naar onze cameraruimte met álle beelden vanaf het circuit en toen zag ik het: een van de bruggen op het circuit was ingestort, die lag gewoon op de baan. Dat was slikken, dan denk je: wat nu?

Dan waren we écht de klos geweest

We gebruiken die bruggen voornamelijk om glasvezelkabels over het circuit te trekken. Daar is nodig voor de camera’s, microfoons, de hele uitzending, noem maar op. In dit geval hadden we geluk: omdat we het knooppunt van die kabels op deze plek aan de binnenkant van de baan hebben geplaatst, hadden we hier geen kabel die óver het circuit liep. Was dat wél zo geweest dan was alles kapot geweest door die ingestorte brug. En dan waren we voor de tv-registratie écht de klos geweest.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er niemand gewond is geraakt, en technisch was het een geluk voor ons dat de kabels nog werkten en de verbindingen daardoor ook. Maar toch, je zet zo’n brug niet even recht. Dus ja, het was wel een momentje van paniek. Het is echter meteen een goede test voor de manier waarop je met een calamiteit omgaat. Samen met de lokale organisatie verliep dat prima. Binnen een uur was de brug weg, de baan hersteld én konden we zelfs nog een Porsche Supercup-race rijden.

Dit liep dan relatief goed af, maar er zijn nog wel eens andere dingen waar je van wakker schrikt. Denk maar eens aan Imola, twee jaar geleden, met die wateroverlast. De Grand Prix ging toen niet eens door, het was een groot menselijk leed ook vooral in de regio. Voor ons was het technisch bijna misgegaan. Ons zogeheten Broadcast Center stond bijna onder water. Gelukkig hadden we het op een verhoging laten zetten, het bleef droog en scheelde slechts vijf centimeter.

Als dat onder water had gestaan… Het was een technologische ramp geweest. Gelukkig proberen we overal op voorbereid te zijn. Stroom hebben we drievoudig geregeld: primaire generatoren, circuitstroom, UPS-systemen. Vracht verdelen we over meerdere vliegtuigen.

Maar een brug die instort? Die stond nog niet op het lijstje. Nu wel. Weer wat geleerd.

