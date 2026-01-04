Graham Watson, adjunct-directeur Race Operations bij Formula One Management, blikt in zijn allerlaatste bijdrage terug op vijf jaren als columnist voor FORMULE 1 Magazine. “Formule 1 is een monster dat blijft groeien.”

Toen Toro Rosso mij destijds benaderde met de vraag of ik voor een Nederlands Formule 1-magazine een column wilde schrijven, vond ik dat meteen een mooi en bijzonder voorstel. Ik had nog nooit iets voor print gedaan. Natuurlijk had ik wel eens wat YouTube-projecten gedaan en ooit een advertentie voor een horlogemerk, maar dit was toch een heel andere wereld. Wat het voor mij interessant maakte, was dat die columns vooral draaiden om het team, over hoe teams werkelijk functioneren en wat er gebeurt achter de schermen – ver weg van de camera’s en het officiële beeld dat de buitenwereld krijgt.

Ik krijg nog steeds een enorme kick van het delen van ervaringen die voor mij vanzelfsprekend zijn geworden, maar voor anderen totaal onbereikbaar lijken. Ik voel me bevoorrecht dat ik zoveel jaren in deze sport heb mogen rondlopen en het geeft me oprecht voldoening dat stukje van mijn wereld te delen met mensen die er anders nooit in zouden komen. Als iemand mij vraagt of ik twee vrienden even kan meenemen voor een garagetour, kost me dat misschien tien minuten, maar het moment waarop hun ogen veranderen in schoteltjes – dat is precies waarom ik het doe. Dan weet ik weer hoe ik zelf was toen ik voor het eerst binnenstapte.

‘I was born for this shit’

Mijn allereerste Grand Prix ooit, niet alleen als werknemer maar überhaupt als bezoeker, was meteen mijn eerste race als nummer-één monteur bij Benetton van Alex Wurz. Ik was pas één jaar in het testteam toen men vroeg de stap naar het raceteam te maken, iets wat destijds bijna onmogelijk was. In Melbourne liep ik de garage binnen, zag de auto, de monteurs om me heen, en toen ik naar buiten keek voor start-finish en de volle tribunes zag, zei ik hardop tegen mezelf: ‘I was born for this shit.’ Het was het moment waarop alles waarvan ik gedroomd had werkelijkheid werd, het voelde alsof ik precies stond waar ik hoorde.

In mijn columns heb ik altijd geprobeerd zo eerlijk en open mogelijk te zijn. Natuurlijk kan ik niet alles vertellen, dat zou mijn eigen baan in gevaar brengen, maar ik wilde jullie echte inzichten geven, dingen die je niet ziet op televisie en die journalisten vaak ook niet kunnen beschrijven, simpelweg omdat ze nooit in die omgeving hebben gewerkt. Zelfs mensen die al jaren rondlopen in de paddock komen vaak niet verder dan een benadering van de werkelijkheid. Via deze columns kon ik tenminste een stukje van die realiteit laten zien, de wereld achter de camera’s, de dynamiek die het verschil maakt maar nooit de uitzending haalt.

‘F1 is een monster dat blijft groeien’

De Formule 1 draait op onzichtbare helden. Iedereen kent de bekende gezichten – de teambazen, de sterren – maar het zijn de mensen achter hen, de laag die nooit in beeld komt, die het zware werk leveren en de sport draaiende houden. Als ik kijk naar hoe Formule 1 er vandaag voorstaat, zie ik een sport die sterker is dan ooit.

Ik herinner me hoe Paul Stoddart het oude Minardi-team nauwelijks verkocht kreeg. Het was financieel bijna een molensteen een Formule 1-team te bezitten. En nu? Teams worden gewaardeerd op miljarden dollars. Het publiek is geëxplodeerd, zowel in omvang als in diversiteit. De sport is jonger geworden, vrouwelijker, mondialer. Een Grand Prix is geen race meer, maar een festival. In zeven jaar tijd is Formule 1 bijna onherkenbaar getransformeerd in omvang, technologie, beleving en bereik.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn inzichten en de eerlijkheid waarmee ik mijn verhalen heb gedeeld. Maar één ding staat vast: Formule 1 is een monster dat blijft groeien. En het was een voorrecht dat monster van binnenuit met jullie te mogen delen.

