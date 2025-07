Binnen Formule One Management maakt men zich vooralsnog geen grote zorgen over het doorgaan van de Grand Prix van Madrid. De race in de Spaanse hoofdstad staat volgend jaar voor het eerst op de F1-kalender, op 19 september. Er wordt echter volop gespeculeerd dat de voorbereidingen allerminst naar wens verlopen. “We hebben geen plan B. Waarom niet? Omdat we alleen met Madrid bezig zijn”, stelt Graham Watson, adjunct-directeur Race Operations bij FOM en columnist bij FORMULE 1 Magazine.

De GP van Madrid zou echter wel kunnen uitdraaien op een race tegen de klok, zo schrijft hij in zijn populaire column. Volgens diverse bronnen in de Formule 1 geldt het circuit van Imola als mogelijke back-up.

Watson: “Vanzelfsprekend is een nieuwe race op de kalender altijd complex en uitdagend. Madrid is in 2026 wat dat betreft de enige nieuwkomer. Binnen FOM zijn we er honderd procent op gefocust deze race op een goede manier te organiseren. Aan de voorkant zijn er tal van onzekerheden, want alles gebeurt voor het eerst. En dat zou een race tegen de klok kunnen betekenen. Maar dat is niet erg. Ik weet nog dat we de Zuid-Koreaanse GP organiseerden en we daags voor de race nog de hekken aan het neerzetten waren. Het is simpel, we hebben een contract gesloten met Madrid en hier en daar zullen krappe deadlines zijn, maar we hebben ondanks de geruchten die er zijn geen plan B. Waarom niet? Omdat we alleen met Madrid bezig zijn.”

‘We kunnen snel schakelen’

“In de periode van Covid hebben we bovendien eerder laten zien dat we snel kunnen schakelen indien nodig. Oftewel, we hebben de flexibiliteit snel te schakelen. Dus als er ergens op de kalender onverhoopt een kink in de kabel komt, zullen er altijd alternatieven zijn.”

“Het is bekend dat coureurs en anderen in de paddock vinden dat de kalender met 24 races eigenlijk al te vol is. Noem het een luxeprobleem waar we mee kampen. De sport is overal ter wereld enorm populair, dus er zijn veel landen en steden die een race willen hosten. We zijn bijna te populair. Maar we erkennen dat aan de fysieke en mentale belasting van mensen een grens zit. Er moet ergens een balans zijn. Het meer en vaker roteren van races kan een deel van de oplossing zijn en hier en daar de druk verlichten. Er wordt gewerkt aan een nieuw Concorde Agreement en ik stel me voor dat hierin ook afspraken worden vastgelegd met betrekking tot het aantal races. Ook ik denk dat we met 24 races aan de limiet zitten.”

