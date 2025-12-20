Na EA Sports en LEGO is Formule 1 nu ook een samenwerking aangegaan met Disney. Maar een Grand Prix in Disneyland staat vooralsnog niet in de planning, stelt Graham Watson, adjunct-directeur Race Operations bij Formula One Management (FOM), in zijn vaste column in FORMULE 1 Magazine.

‘Een jaar of tien geleden maakte Bernie Ecclestone, toen nog de commercieel rechtenhouder, een spraakmakend statement door te beweren dat Formule 1 bestemd was voor mensen uit een bepaalde leeftijdsgroep en van een bepaalde afkomst en dat de sport zich niet moest richten op de jongste generatie. Dat was in een tijd dat Formule 1 in zwaar weer zat. Er was geen sprake van groei, eerder het tegenovergestelde. Dus toen Liberty in 2017 de rechten van de sport overnam, lag de focus vanzelfsprekend op het openen van nieuwe deuren, ook via sociale media, om zo de doelgroep te vergroten én te verbreden.

Formule 1 heeft sindsdien een ware gedaanteverwisseling ondergaan qua fanbase. Ik had onlangs een vergadering met de promotor van de Australische GP en die zei dat 43 procent van de toeschouwers dit jaar bestond uit vrouwen. Daarnaast zijn onze fans steeds jonger geworden, ook door onze zichtbaarheid op social media en Netflix.

De volgende stap is nu de jongste generatie te bereiken via LEGO, Disney en EA. Deze partnerships bieden nieuwe kansen. Veel mensen zoals ik zijn F1-fan sinds begin jaren 90 of nog eerder, maar als sport heb je een brede en gemengde fanbase nodig. Via LEGO en Disney krijgen we toegang tot de fans van de toekomst. Het entertainmentgehalte van de sport is steeds belangrijker geworden. Die ontwikkeling

is onmiskenbaar, maar nee, een Formule 1-race in Disneyland ligt nog niet als optie op tafel.

Een raceweekend omhelst tegenwoordig veel meer dan drie sessies en een race op zondag. Zoiets kan niet meer, we moeten veel meer bieden. Ook omdat we concurreren met veel andere sporten en industrieën. Wanneer je niet blijft innoveren, zul je als sport niet doorgroeien. Een bezoek aan een Formule 1-weekend is tegenwoordig een ervaring, een belevenis op tal van vlakken. En zo hoort het. Want wanneer een fan veel geld neertelt met zijn gezin een GP te bezoeken, moeten alle gezinsleden optimaal bediend worden.

Of een jongere doelgroep met een kortere concentratieboog op termijn ook effect kan hebben op de sport zelf? Dat is een interessante gedachte. We hebben sinds enkele jaren de sprintraces die succesvol zijn. Ik geloof wel dat we open moeten blijven staan voor verdere veranderingen. Dat is in essentie ook het DNA van onze sport: altijd blijven innoveren. Maar vanzelfsprekend hebben daar ook de FIA en de teams een belangrijke stem in.

Het is voor de sport trouwens ook heel positief dat we met een viervoudig wereldkampioen als Max Verstappen iemand hebben die niet alleen uitgesproken is, maar die we ook in de sport volwassen hebben zien worden. Op 17-jarige leeftijd was hij als coureur wellicht al volwassen, maar in veel andere aspecten van het leven was hij nog een jongen van zeventien. Toen vond hij het wellicht nog een beetje ongemakkelijk als kinderen hem een handtekening vroegen, nu is hij wereldwijd een rolmodel voor de jeugd.

Ik denk dat zijn ontwikkeling van tiener en jong talent tot vader en viervoudig wereldkampioen ons in veel opzichten helpt, zeker in de perceptie van onze jonge fans. Want als sport moet je aansprekende verhalen en hoofdrolspelers als Max hebben. Disney-waardig, zullen we maar zeggen.’

