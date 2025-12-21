Geen Formule E meer voor Robin Frijns dit seizoen, maar bijvoorveeld nog wel het WEC. Of hij de elektrische raceklasse een beetje gaat missen na al die jaren? Dat valt mee. Als Formule E-coureur heb je het druk, misschien wel drukker dan in de Formule 1, schrijft Frijns in zijn column in FORMULE 1 Magazine.

‘Na de slotwedstrijd van het WEC in Bahrein, ging ik laatst meteen door naar Daytona om te testen. Druk zat dus, al krijg ik het door mijn afscheid van de Formule E wel iets rustiger. Mag ook wel, ik ben 34 jaar en net getrouwd; kan ik ook eens wat vaker thuis zijn…

Ik heb negen jaar Formule E gedaan. In die zin zal het best even wennen worden dat het voor mij ophoudt. Ik wilde zelf alleen nog het laatste jaar in de Gen3 rijden en dan focussen op WEC, Envision wilde een coureur voor het team die ook voor de Gen4-auto ging testen. Kortom: het team en ik hadden andere prioriteiten.

Zonder Formule E krijg ik meer tijd voor andere zaken. Ik heb lange afstandsracen met BMW, daarnaast een dubbelprogramma gehad met Formule E erbij. Dat telt aan: je doet zo’n tien á twaalf raceweekenden in die klasse, maar de week voorafgaand aan de races ben je al weg. Puur qua voorbereiding zitten we twee à drie dagen in de simulator, de week van tevoren. En die simulator is in Engeland. Daar vlieg je een dag van tevoren naartoe en een dag erna vertrek je weer. Dat bij elkaar opgeteld maakt dat je dus eigenlijk de hele week weg bent.

Soms ga je als Formule E-coureur bijvoorbeeld naar Engeland voor simulatorwerk, daarna meteen door naar een wedstrijd in de Formule E of het WEC, dan door naar een andere wedstrijd, terug naar Engeland om weer in de simulator te zitten voor de volgende wedstrijd. Zo zijn er periodes waarin het gewoon maar niet ophoudt. Dat is ons werk, daar kiezen we voor. Dat ik dus volgend jaar iets meer tijd over heb, is wel lekker.

In de Formule 1 hebben coureurs het ook druk zat met heel veel zaken en een volle kalender, maar het helpt voor hen dat andere coureurs ook simulatorwerk doen alvast. Dat heb je in de Formule E niet, dat moeten we allemaal zelf doen. In de simulator rijden was en is trouwens niet echt een hobby van mij. Ik ben nooit sterk geweest in de sim, zoals de jonge generatie dat bijvoorbeeld is. Ik vond het verschrikkelijk, de sim. Dus dat ga ik absoluut niet missen.

Het is een heel groot stuk van mijn carrière, die negen jaar. Het is dus wel even gek om vanaf de bank naar Formule E te kijken. Gewoon als fan kijken, zit er ook niet in – je kijkt toch als coureur. Vergelijk het maar met een voetballer die tien jaar gespeeld heeft, die kan ook niet per se genieten van een wedstrijd met een biertje in de hand. Nee, die kijkt ook vanuit analyse of tactiek. Ik ook qua racen.

En WEC, dat blijf ik gewoon doen. Ik ga daarin lekker verder waar ik gebleven was. We zijn nu twee jaar onderweg met BMW en hebben dit seizoen net wat te veel problemen gehad. Maar BMW zit er echt wel bovenop om succesvol te worden. Zin in. En ook in wat meer thuis zijn.’

