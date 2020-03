F1-kalender in coronacrisis: status per GP, waar wel en waar niet?

De coronacrisis heeft een groot gat in de F1-kalender geslagen, de eerste acht races zijn uitgesteld en ondertussen wordt er achter de schermen koortsachtig gezocht naar nieuwe data voor races die hoe dan ook door moeten gaan. Of dat allemaal gaat lukken, is nog maar de vraag. FORMULE 1 zet de situatie per land op een rijtje in een artikel dat dagelijks wordt bijgewerkt.

Australië 15 maart, uitgesteld

Status: De staat Victoria is in complete lockdown, deze zal mogelijk de komende maanden van kracht blijven. De piek van het virus wordt namelijk verwacht voor mei/juni.

Kans op alternatieve datum: De opbouw van het circuit in Albert Park neemt enkele maanden in beslag, dat maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om de GP alsnog door te laten gaan.

Bahrein 22 maart, uitgesteld

Status: Scholen en moskeeën zijn gesloten, reizen naar bekende virushaarden is verboden. Veel ziektegevallen onder mensen die zijn teruggehaald uit Iran, één van de hardst getroffen landen wereldwijd.

Kans op alternatieve datum: Bahrein heeft een permanent en goed onderhouden circuit dat ook in december inzetbaar is in een double header met Abu Dhabi, 29 november wordt genoemd als datum.

Vietnam 5 april, uitgesteld

Status: Het lage aantal besmettingen is volgens de WHO te danken aan een agressieve ‘jacht’ op en isolatie van mogelijke geïnfecteerden en de mensen waarmee zij contact hebben gehad. Zo werd er in februari een woonwijk in quarantaine geplaatst toen meerdere bewoners in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, bleken te zijn geweest.

Kans op alternatieve datum: Deels stratencircuit, deels permanent circuit. Geografisch gezien een lastige locatie. 4 oktober wordt genoemd als mogelijke nieuwe datum. Dat zou betekenen dat er in 4 opeenvolgende weekenden in Singapore, Rusland, Vietnam en Japan gereden wordt.

China 19 april, uitgesteld

Status: Alle ogen zijn op China gericht, voor het eerst sinds de uitbraak waren er dagen dat er geen nieuwe gevallen zijn gemeld. Over de betrouwbaarheid van de cijfers zijn twijfels maar de vraag blijft: hoe ziet de volgende fase in China er uit en wat zijn de gevolgen voor het openbare leven en evenementen?

Kans op alternatieve datum: Het Shanghai International Circuit is permanent en ligt in het hart van China’s auto-industrie, dus de F1 zal er ongetwijfeld graag naar toe willen. China betaalt een enorme fee voor de GP en is een groeimarkt voor de sport.

Nederland, 3 mei uitgesteld

Status: Tot 6 april geldt in Nederland de ‘intelligente lockdown’. Evenementen tot 1 juni verboden, vrijwel alle sport deze zomer is afgelast.

Kans op alternatieve datum: Zandvoort past perfect in de afgelaste zomerpauze van augustus. Er is de F1 bovendien veel aan gelegen om de Dutch GP door te laten gaan. Meest genoemde datum is het weekend voor de GP van België: 23 augustus.

Wel benadrukt men vanuit Zandvoort zelf dat ‘augustus stiekem al dichtbij is’ en de situatie en stemming in Nederland het wel moeten toestaan. Zo niet, dan wordt het 2021.



Spanje, 10 mei uitgesteld

Status: Het land is hard geraakt door het coronavirus, er is een volledige lockdown van kracht. Spanjaarden mogen alleen voor aantoonbare noodzakelijke dingen de straat op, een regel die door het leger en de politie streng wordt gehandhaafd.

Kans op alternatieve datum: De race op Circuit Catalunya-Barcelona lijkt een logisch slachtoffer. Afgezien van de hachelijke situatie in het land, zit de Spaanse autosportbond in financiële problemen en inmiddels sinds februari ook zonder voorzitter. 26 juli wordt genoemd als optie – net als 9 of 16 augustus, waarbij de laatste twee waarschijnlijker aanvoelen dan de eerste. De Moto GP, gepland voor 9 juni, is al afgelast.

Toch is het, net als in Italië, moeilijk voor te stellen dat er dit jaar voor een groot publiek geracet wordt in Spanje.

Monaco, 24 mei afgelast

Status: Veel wordt er vanuit Monaco niet gecommuniceerd over cijfers wat betreft de uitbraak. Het dwergstaatje verkeert wel net als buurland Frankrijk in een status van lockdown.

Kans op alternatieve datum: Het bericht over uitstel werd al snel opgevolgd door die van afstel. De operatie om het stratencircuit klaar te maken is te ingrijpend om te verplaatsen naar de zomer of een later tijdstip. Voor het eerst sinds 1954 staat er daarom geen GP van Monaco op het programma.

Azerbeidzjan, 7 juni uitgesteld

Status: Er is weinig bekend over de status van de uitbraak in Azerbeidzjan. De situatie was in ieder geval reden genoeg voor de organisatie om vroegtijdig aan de bel te trekken en de GP af te gelasten. Het overheidsapparaat ligt stil, winkels en restaurants zijn tot eind april gesloten.

Kans op alternatieve datum: Hoewel de organisatie wel oren heeft naar een latere datum, is Bakoe net als Monaco een stratencircuit dat veel opbouwwerkzaamheden vergt, hetgeen weinig tot geen flexibiliteit betekent.

Canada, 14 juni

Status: Non-essentiële bedrijven zijn gesloten tot 13 april, de grens met VS is nagenoeg gesloten en er zijn in elk geval tot eind juni strenge regels voor inreizen vanuit de rest van de wereld. Vrijwel iedereen die Canada toch binnenkomt, moet 14 dagen in quarantaine.

Kans op alternatieve datum: Het is de eerstvolgende race op de kalender, de voorlopige opener dus. Het is dan wel een permanent circuit in het hart van Montréal, er is wel enige aanlooptijd qua opbouw. “We zijn optimistisch maar ook realistisch. De beslissing zal rond het paasweekend (11-12 april) genomen worden”, heeft de promotor laten weten.

Montréal is volgens dezelfde promotor tot half oktober redelijk flexibel, daarna wordt het te koud. Plek op de kalender lijkt er alleen nauwelijks te zijn.

Frankrijk, 28 juni

Status: Totale lockdown tot 31 maart, mogelijk met 6 weken verlengd, dus tot 6 weken voor originele datum.

Kans op alternatieve datum: Het circuit Paul Ricard is in principe vrijwel altijd gereed voor een race. De race staat vooralsnog overeind, maar directeur Eric Bouillier is er niet gerust op. “We hebben geen deadline om de knoop door te hakken. We kunnen op het laatste moment beslissen om minder tribunes op te bouwen.”

Bouillier zegt ook een race zonder publiek niet uit te sluiten. Gunstig voor de Formule 1 qua logistiek: pal naast Paul Ricard ligt een privévliegveld.

Oostenrijk, 5 juli

Status: De regering schakelde snel toen het zag dat het fout ging in buurland Italië. Er wordt ingezet op zoveel mogelijk testen en isoleren, het openbare leven ligt zeker stil tot 13 april. Desondanks is het aantal gevallen en doden de afgelopen week flink gestegen.

Kans op alternatieve datum: Nog geen sprake van afgelasting, vraag is hoe de uitbraak zich ontwikkelt in de regio. Organisator Red Bull zet volgens topman Helmut Marko nog gewoon in op het doorgaan van de race.

Groot-Brittannië, 19 juli

Status: Land is in volledige lockdown, alleen voor de meest noodzakelijke dingen mogen mensen naar buiten. Aantal gevallen stijgt razendsnel. Veel Formule 1-teams hebben hun uitvalsbasis in Engeland.

Kans op alternatieve datum: Nog geen sprake van afgelasting, vraag is hoe de uitbraak zich ontwikkelt in het land.

Hongarije, 31 juli

Status: Het land verkeert in noodtoestand, het aantal gevallen en overledenen neemt razendsnel toe.

Kans op alternatieve datum: Nog geen sprake van afgelasting, vraag is hoe de uitbraak zich ontwikkelt zich in het land.

België, 30 augustus

Status: België verkeert in volledige lockdown. Het aantal gevallen nam deze week een enorme vlucht.

Kans op alternatieve datum: Nog geen sprake van afgelasting, vraag is hoe de uitbraak zich ontwikkelt zich in het land.

Italië, 6 september

Status: In Italië wordt nog lang niet aan racen gedacht, de lockdown is nog altijd van kracht. Procentueel neemt de toename licht af, maar het gaat nog altijd met enorme aantallen omhoog.

Kans op alternatieve datum: Over autoracen wordt nog lang niet nagedacht in Italië, het land is aan het overleven. Hoewel september nog ver weg is, is een race in Monza, in het hart van de coronacrisis, bijna niet voor te stellen.

Singapore, 20 september

Status: Het aantal gevallen liep sinds januari gestaag op, de stadstaat kreeg deze week te maken met een nieuwe piek in de toename van het aantal gevallen. Tot 30 april zijn restaurants, bars en bioscopen gesloten, bijeenkomsten met meer dan 10 mensen zijn niet toegestaan.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting.

Japan, 11 oktober

Status: Als één van de weinige landen in Oost-Azië lijkt Japan het coronavirus vanaf het begin onder controle te hebben. Er komen elke dag nog gevallen bij maar grote stijgingen doen zich niet voor. Bezoekers uit het buitenland zijn voorlopig nog niet welkom, een regel die nog tot eind april van kracht is. Tegelijkertijd zijn de Olympische Spelen in Tokyo uitgesteld, al wilde Japan dat eigenlijk niet: het ging overstag vanwege klachten van buitenlandse sportbonden.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting.

Rusland, 27 september

Status: Een flinke stijging in het aantal gevallen deze week in Rusland. Krasnodar Krai, het district waar Sotsji ligt, telt overigens volgens de officiële cijfers slechts negen gevallen. Wel worden onder andere universiteiten gesloten de komende week, vluchten van en naar Rusland worden voorlopig stopgezet.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting.

Verenigde Staten, 25 oktober

Status: Grote zorgen in het land wegens de 55.000 gevallen, de bevolking is opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. President Donald Trump lijkt overigens van zins de maatregelen terug te draaien om de schade aan de economie te beperken. Het Circuit of the Americas is momenteel gesloten, net als de hele sportindustrie die volledig plat ligt.

Kans op alternatieve datum: Het Circuit of the Americas is momenteel gesloten maar er is nog geen sprake van afgelasting.

Mexico, 1 november

Status: Ook Mexico heeft deze week te maken met een flinke stijging, 400 in totaal nu. De eerste maatregelen zijn genomen, zo zijn grote bijeenkomsten tot 30 april verboden.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting.

Brazilië, 15 november

Status: Met ruim 2.000 gevallen lijkt het land zich nog in de eerste fase te bevinden van een corona-uitbraak. Waar Brazilianen zich zorgen maken om het virus en massaal binnenblijven, wil president Jair Bolsonaro dat iedereen weer verder gaat met het dagelijks leven. Hij noemt corona een griepje, een mediahype.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting.

Abu Dhabi, 29 november

Status: Afgaande op de cijfers kreeg corona in januari en februari nog geen greep op de Emiraten. Maar eind maart werd dan toch besloten om de vliegvelden van Dubai en Abu Dhabi te sluiten voor commerciële vluchten. De twee grote luchtvaartmaatschappijen Etihad en Emirates houden hun vloot aan de grond.

Kans op alternatieve datum: Geen sprake van afgelasting, er is wel sprake van om de race verder naar achteren te schuiven om zo ruimte te creëren.